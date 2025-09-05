1-й таймСловения — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пантелис ХатзидиакосГреция — Беларусь. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
    Все новости спорта

    Уганда разгромила Мозамбик в афиканской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная ДР Конго
    Завершились три матча африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Конго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Конго

    В одной из встреч Уганда обыграла Мозамбик со счетом 4:0.

    У хозяев дублем отметился Роджерс Мато, отличившись на 70-й и 84-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Аллан Окелло на 48-й минуте и Элио Капрадосси на 90-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Уганда — Мозамбик 4:0
    Голы: 1:0 Allan Okello (48'), 2:0 Rogers Mato (70'), 3:0 Rogers Mato (84'), 4:0 Элио Капрадосси (90') Уганда: Элвис Бвомоно, Элио Капрадосси, Джордан Обита, Jamal Salim, Aziz Abdu Kayondo, Khalid Aucho, Kenneth Semakula, Jude Ssemugabi (Reagan Mpande, 89'), Allan Okello, Rogers Mato (Уче Икпизу, 89'), Steven Mukwala (Travis Mutyaba, 77') Мозамбик: Иван Уррубал, Витинешш Кембо (Melque Melito, 65'), Альфонс Амаде (Нене, 65'), Бруну Алберту Ланга, Мешер Эдсон, Рейнилду, Диогу Калила, Джени Катамо, Рикарду Гимараеш (Manuel Kambala, 56'), Стэнли Ратифо (Клесио Бук, 65'), Pepo Santos (Faizal Bangal, 56') Предупреждения: Khalid Aucho (59'), (90 + 3')

    Уганда занимает 2-е место в группе G с 12-ю очками в активе. Мозамбик — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

    Конго сыграл вничью с Танзанией со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился Лингард на 68-й минуте, а у Танзании единственный гол забил Селемани Мвалиму на 84-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Конго — Танзания 1:1
    Голы: 1:0 Dechan Ryan Moussavou Lingard (68'), 1:1 Selemani Mwalimu (84') Конго: Шандрель Массанга, Chelcy Bonazebi, Jhon Aurier Kapaya, Beranger Itoua, Janard Mbemba, Charles Atipo, Gedeon Nongo (Venold Dzaba, 41'), Dechan Ryan Moussavou Lingard, Mignon Koto, Inno Jospin Loemba, Deo Bassinga Танзания: Новатус Мироши, Джоб Диксон, Ибрахим Хамад, Файсал Салум, Алли Саматта, Симон Мсува (Abdul Hamisi Suleiman, 60'), Clement Mzize (Iddy Suleiman Nado, 88'), Mudathir Yahya (Selemani Mwalimu, 74'), Pascal Msindo (Мохамед Хуссейни, 60'), Shomari Kapombe (Лусаджо Мваикенда, 74'), Yakoub Suleiman Ali Предупреждения: Dechan Ryan Moussavou Lingard (69'), Beranger Itoua (82')

    Конго располагается на 5-й строчке в группе Е с 1-м очком в активе. Танзания занимает 2-е место с 10-ю баллами.

    Буркина-Фасо разгромил Джибути со счетом 6:0.

    У гостей дублями отметились Эдмон Тапсоба и Данго Уаттара. Еще по голу забили Сирьяк Ирье и Жозуэ Тиандребеого.

    Буркина-Фасо занимает 2-е место в группе А с 14-ю очками в активе, а Джибути — на 6-й позиции (1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Неужели Джокович снова обыграет Алькараса?
  • Джокович — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры