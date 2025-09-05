Уганда разгромила Мозамбик в афиканской квалификации ЧМ-2026

Завершились три матча африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В одной из встреч Уганда обыграла Мозамбик со счетом 4:0.
У хозяев дублем отметился Роджерс Мато, отличившись на 70-й и 84-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Аллан Окелло на 48-й минуте и Элио Капрадосси на 90-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Уганда — Мозамбик 4:0
Голы: 1:0 Allan Okello (48'), 2:0 Rogers Mato (70'), 3:0 Rogers Mato (84'), 4:0 Элио Капрадосси (90')
Уганда: Элвис Бвомоно, Элио Капрадосси, Джордан Обита, Jamal Salim, Aziz Abdu Kayondo, Khalid Aucho, Kenneth Semakula, Jude Ssemugabi (Reagan Mpande, 89'), Allan Okello, Rogers Mato (Уче Икпизу, 89'), Steven Mukwala (Travis Mutyaba, 77')
Мозамбик: Иван Уррубал, Витинешш Кембо (Melque Melito, 65'), Альфонс Амаде (Нене, 65'), Бруну Алберту Ланга, Мешер Эдсон, Рейнилду, Диогу Калила, Джени Катамо, Рикарду Гимараеш (Manuel Kambala, 56'), Стэнли Ратифо (Клесио Бук, 65'), Pepo Santos (Faizal Bangal, 56')
Предупреждения: Khalid Aucho (59'), (90 + 3')
Уганда занимает 2-е место в группе G с 12-ю очками в активе. Мозамбик — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.
Конго сыграл вничью с Танзанией со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился Лингард на 68-й минуте, а у Танзании единственный гол забил Селемани Мвалиму на 84-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Конго — Танзания 1:1
Голы: 1:0 Dechan Ryan Moussavou Lingard (68'), 1:1 Selemani Mwalimu (84')
Конго: Шандрель Массанга, Chelcy Bonazebi, Jhon Aurier Kapaya, Beranger Itoua, Janard Mbemba, Charles Atipo, Gedeon Nongo (Venold Dzaba, 41'), Dechan Ryan Moussavou Lingard, Mignon Koto, Inno Jospin Loemba, Deo Bassinga
Танзания: Новатус Мироши, Джоб Диксон, Ибрахим Хамад, Файсал Салум, Алли Саматта, Симон Мсува (Abdul Hamisi Suleiman, 60'), Clement Mzize (Iddy Suleiman Nado, 88'), Mudathir Yahya (Selemani Mwalimu, 74'), Pascal Msindo (Мохамед Хуссейни, 60'), Shomari Kapombe (Лусаджо Мваикенда, 74'), Yakoub Suleiman Ali
Предупреждения: Dechan Ryan Moussavou Lingard (69'), Beranger Itoua (82')
Конго располагается на 5-й строчке в группе Е с 1-м очком в активе. Танзания занимает 2-е место с 10-ю баллами.
Буркина-Фасо разгромил Джибути со счетом 6:0.
У гостей дублями отметились Эдмон Тапсоба и Данго Уаттара. Еще по голу забили Сирьяк Ирье и Жозуэ Тиандребеого.
Буркина-Фасо занимает 2-е место в группе А с 14-ю очками в активе, а Джибути — на 6-й позиции (1).