Кисляк — о Дугласе Сантосе: Это не потеря

Полузащитник ЦСКА и сборной Россиипрокомментировал решение защитника «Зенита»выступать за команду Бразилии.

«Это не потеря. Для меня это не потеря. Если у нас есть много русских левых защитников, почему бы им не играть?

С какой сборной хотел бы встретиться? С Испанией. Они выиграли Евро. Там хорошие игроки», — приводит слова Кисляка Sport24.

В октябре прошлого года уроженец Бразилии Сантос получил российский паспорт и перестал считаться легионером в РПЛ. Несколько дней назад капитан «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии и отказался от российского спортивного гражданства.