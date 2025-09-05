Кисляк — о Дугласе Сантосе: Это не потеря

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
«Это не потеря. Для меня это не потеря. Если у нас есть много русских левых защитников, почему бы им не играть?
С какой сборной хотел бы встретиться? С Испанией. Они выиграли Евро. Там хорошие игроки», — приводит слова Кисляка Sport24.
В октябре прошлого года уроженец Бразилии Сантос получил российский паспорт и перестал считаться легионером в РПЛ. Несколько дней назад капитан «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии и отказался от российского спортивного гражданства.