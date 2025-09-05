ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Губерниев: Может быть, эта непруха «Динамо» как‑то распространилась у Карпина и на сборную?

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Иордании
    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборной России против команды Иордании.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    «Как говорит классик: "Наши ожидания — наши проблемы". Но хотелось бы даже в условиях отстранения все‑таки видеть футбол другого уровня, забитые мячи. Может быть, эта непруха "Динамо" как‑то распространилась у Карпина и на сборную? Вот, что меня тревожит. В конечном счете хорошо уже, что не проиграли. И конечно, здорово, что РФС поддерживает институт сборных команд. Но все‑таки хочется, чтобы даже в таких условиях было больше огня.

    И на поле, и в глазах футболистов. Соперник неплохой. Не хочу обижать другие команды, но соперник один из самых серьезных за последние несколько лет даже. Тем не менее хотелось бы видеть сборную более настырную что ли, искрометную. Может быть, в следующей игре мы это увидим. Может быть, не будет этой атмосферы непрухи… Может, она самоликвидируется, как те демоны», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

    В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Катара 7-го сентября, а Иордания встретится с Доминиканской Республикой 9-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры