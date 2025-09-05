Греция — Беларусь. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 5 сентября, сборная Греции примет Беларусь в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C Греция — Беларусь 1:0 Греция: Константинос Цолакис, Георгиос Ваяннидис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис, Христос Зафейрис, Константинос Карецас, Анастасиос Бакасетас, Христос Дзолис, Вангелис Павлидис Беларусь: Павел Павлюченко, Александр Мартынович, Вадим Пигас, Макс Эбон, Юрий Ковалев, Евгений Яблонский, Никита Корзун, Валерий Громыко, Кирилл Печенин, Трофим Мельниченко, Pavel Zabelin

Ход игры

16' Евгений Яблонский давал опасный пас на Александра Мартыновича, но арбитр зажег положение «вне игры».

15' Грубая игра в исполнении Константиноса Мавропаноса у своей штрафной — судья показывает желтую карточку.

14' Опасный стандарт у ворот сборной Греции: Валерий Громыко подает, но мяч не находит партнеров.

12' Юрий Ковалёв попытался обострить игру слева, н его накрыл Георгиос Ваяннидис.

11' В одной из редких атак гостей все получилось довольно опасно — удар от Макса Эбонга, мяч улетает на угловой.

9' Опаснейшая подача с корнера на Костаса Кулиеракиса, тот пробивает головой в считанных сантиметрах от перекладины.

8' Георгиос Ваяннидис простреливает в штрафную площадь Беларуси — угловой у ворот гостей.

7' Юрий Ковалёв попытался в одиночку прорваться к воротам Греции, но уже на подступах к штрафной его остановил Ваяннидис.

6' Константинос Мавропанос начинает очередную атаку хозяев поля, она развивается через левый фланг, но защитникам сборной Беларуси удается разрядить обстановку.

5' Белорусы разводят мяч с центра поля и сразу же его теряют.

3' Г-ООООООООО-Л!!!! Греция — 1:0! Вангелис Павлидис отдает великолепный пас с левого угла штрафной на Константиноса Карецаса и тот вколачивает мяч в ворота Беларуси!

2' Греция берет мяч под свой контроль и с первых же минут переходит в позиционную атаку.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Греция — Беларусь начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:27 Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт из Австралии.

21:20 Сегодняшний матч пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис», который вмещает 33 296 зрителей.

21:15 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура квалификации Чемпионата мира 2026 в европейской группе «С» между сборными Греции и Беларуси. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Греция: Цолакис Костас, Ваяннидис Георгиос, Мавропанос Константинос, Кулиеракис Костас, Цимикас Костас, Курбелис Димитрис, Зафеирис Христос, Карецас Константинос, Бакасетас Тасос, Цолис Христос, Павлидис Вангелис.

Беларусь: Павлюченко Павел, Пигас Вадим, Мартынович Александр, Забелин Павел, Печенин Кирилл, Громыко Валерий, Корзун Никита, Яблонский Евгений, Ковалёв Юрий, Мельниченко Трофим, Эбонг Макс.

Греция

Греция проведет первый матч квалификации ЧМ-2026 в европейской группе “С”, где помимо ее сегодняшнего соперника сыграют сборные Шотландии и Дании. В своем квартете греки идут одним из главных фаворитов, но только первое место позволит напрямую пробится на мундиаль, второе выходит в стыковые матчи.

Этим летом сборная Греции провела два товарищеских матча, которые и стали подготовкой к предстоящему отборочному циклу. Обе встречи завершились крупными домашними победами — обыграны Словакия (4:1) и Болгария (4:0).

Беларусь

Беларусь в своей отборочной группе выглядит аутсайдером, но это не мешает команде надеются на лучшее, тем более ,что в последний год белорусский коллектив показывает неплохие результаты. Отметим, что специальной подготовки к предстоящему квалификационному турниру не было, последний сбор состоялся в июне.

Два товарищеских матча, прошедшие летом оставили неоднозначное впечатление от игры сборной Беларуси. В первой встрече против национальной команды Казахстана белорусы выиграли (4:1), но затем с таким же счетом уступили России (1:4).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли два раза в истории и обе встречи носили товарищеский характер. В далеком 2006-м году победу праздновали греки (1:0), а в 2016-м — белорусы (1:0).

