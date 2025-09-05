Греция — Беларусь. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
16' Евгений Яблонский давал опасный пас на Александра Мартыновича, но арбитр зажег положение «вне игры».
15' Грубая игра в исполнении Константиноса Мавропаноса у своей штрафной — судья показывает желтую карточку.
14' Опасный стандарт у ворот сборной Греции: Валерий Громыко подает, но мяч не находит партнеров.
12' Юрий Ковалёв попытался обострить игру слева, н его накрыл Георгиос Ваяннидис.
11' В одной из редких атак гостей все получилось довольно опасно — удар от Макса Эбонга, мяч улетает на угловой.
9' Опаснейшая подача с корнера на Костаса Кулиеракиса, тот пробивает головой в считанных сантиметрах от перекладины.
8' Георгиос Ваяннидис простреливает в штрафную площадь Беларуси — угловой у ворот гостей.
7' Юрий Ковалёв попытался в одиночку прорваться к воротам Греции, но уже на подступах к штрафной его остановил Ваяннидис.
6' Константинос Мавропанос начинает очередную атаку хозяев поля, она развивается через левый фланг, но защитникам сборной Беларуси удается разрядить обстановку.
5' Белорусы разводят мяч с центра поля и сразу же его теряют.
2' Греция берет мяч под свой контроль и с первых же минут переходит в позиционную атаку.
1' Раздается свисток арбитра! Матч Греция — Беларусь начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
21:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!
21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
21:27 Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт из Австралии.
21:20 Сегодняшний матч пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис», который вмещает 33 296 зрителей.
21:15 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура квалификации Чемпионата мира 2026 в европейской группе «С» между сборными Греции и Беларуси. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
Греция: Цолакис Костас, Ваяннидис Георгиос, Мавропанос Константинос, Кулиеракис Костас, Цимикас Костас, Курбелис Димитрис, Зафеирис Христос, Карецас Константинос, Бакасетас Тасос, Цолис Христос, Павлидис Вангелис.
Беларусь: Павлюченко Павел, Пигас Вадим, Мартынович Александр, Забелин Павел, Печенин Кирилл, Громыко Валерий, Корзун Никита, Яблонский Евгений, Ковалёв Юрий, Мельниченко Трофим, Эбонг Макс.
Греция
Греция проведет первый матч квалификации ЧМ-2026 в европейской группе “С”, где помимо ее сегодняшнего соперника сыграют сборные Шотландии и Дании. В своем квартете греки идут одним из главных фаворитов, но только первое место позволит напрямую пробится на мундиаль, второе выходит в стыковые матчи.
Этим летом сборная Греции провела два товарищеских матча, которые и стали подготовкой к предстоящему отборочному циклу. Обе встречи завершились крупными домашними победами — обыграны Словакия (4:1) и Болгария (4:0).
Беларусь
Беларусь в своей отборочной группе выглядит аутсайдером, но это не мешает команде надеются на лучшее, тем более ,что в последний год белорусский коллектив показывает неплохие результаты. Отметим, что специальной подготовки к предстоящему квалификационному турниру не было, последний сбор состоялся в июне.
Два товарищеских матча, прошедшие летом оставили неоднозначное впечатление от игры сборной Беларуси. В первой встрече против национальной команды Казахстана белорусы выиграли (4:1), но затем с таким же счетом уступили России (1:4).
Личные встречи
Между собой эти соперники играли два раза в истории и обе встречи носили товарищеский характер. В далеком 2006-м году победу праздновали греки (1:0), а в 2016-м — белорусы (1:0).
