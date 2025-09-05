ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдерсон: Я был счастлив во время игры за «Ман Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Бразильский голкипер Эдерсон подвел этап своей карьеры в английском «Манчестер Сити» и поделился яркими впечатлениями от выступления в стане «горожан».

    Эдерсон
    Эдерсон

    «Шесть титулов Премьер-лиги за восемь сезонов. Помню, после моего последнего титула Премьер-лиги я разговаривал с Фредом Калдейрой, и он сказал, что после четырёх побед подряд это уже нормально! Это ненормально. Мы вошли в историю, моя команда вошла в историю. Игроки, персонал, этот клуб вошёл в историю.

    Я приехал в Манчестер таким молодым и с большой мечтой носить эту футболку. У меня был настрой усердно работать, выкладываться по полной и использовать опыт старших ребят, которые играют и стремятся завоевать трофеи. Наши мечты сбылись, и я так рад этим моментам. Я был счастлив в этот период своей жизни.

    • Трудно переезжать после восьми лет, сменить дом и отправиться в Турцию — это большой стресс, но я счастлив, и моя семья — тоже. Это лучшее решение для меня и моей семьи», — цитирует Эдерсона официальный сайт «Манчестер Сити».

    Новым клубом Эдерсона стал турецкий «Фенербахче». Всего вратарь в составе «Манчестер Сити» завоевал 19 различных трофеев.

