Эдерсон: Я был счастлив во время игры за «Ман Сити»

Бразильский голкиперподвел этап своей карьеры в английскоми поделился яркими впечатлениями от выступления в стане «горожан».

«Шесть титулов Премьер-лиги за восемь сезонов. Помню, после моего последнего титула Премьер-лиги я разговаривал с Фредом Калдейрой, и он сказал, что после четырёх побед подряд это уже нормально! Это ненормально. Мы вошли в историю, моя команда вошла в историю. Игроки, персонал, этот клуб вошёл в историю.

Я приехал в Манчестер таким молодым и с большой мечтой носить эту футболку. У меня был настрой усердно работать, выкладываться по полной и использовать опыт старших ребят, которые играют и стремятся завоевать трофеи. Наши мечты сбылись, и я так рад этим моментам. Я был счастлив в этот период своей жизни.

Трудно переезжать после восьми лет, сменить дом и отправиться в Турцию — это большой стресс, но я счастлив, и моя семья — тоже. Это лучшее решение для меня и моей семьи», — цитирует Эдерсона официальный сайт «Манчестер Сити».

Новым клубом Эдерсона стал турецкий «Фенербахче». Всего вратарь в составе «Манчестер Сити» завоевал 19 различных трофеев.