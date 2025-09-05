ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Балтика» прокомментировала возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что в калининградском клубе готовы к ужесточению лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.

    Равиль Измайлов
    Равиль Измайлов

    «У нас достаточно много легионеров, но не настолько прям много-много. Мы не на верхней планке по лимиту на сегодняшний день.

    Узнав о новости о том, что грядут такие изменения, понятно, что мы сконцентрировались на поиске и на покупке уже молодых игроков-россиян. Последние наши три подписания, как раз это россияне.

    Резко менять мы ничего не будем. Мы понимаем общие правила игры, понимаем, что так будет у всех и, соответственно, из этого чуть-чуть откорректировали нашу стратегию», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

    После 7 туров «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ, занимает третье место с 15 очками.

