«Балтика» прокомментировала возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Балтики»рассказал, что в калининградском клубе готовы к ужесточению лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.

«У нас достаточно много легионеров, но не настолько прям много-много. Мы не на верхней планке по лимиту на сегодняшний день.

Узнав о новости о том, что грядут такие изменения, понятно, что мы сконцентрировались на поиске и на покупке уже молодых игроков-россиян. Последние наши три подписания, как раз это россияне.

Резко менять мы ничего не будем. Мы понимаем общие правила игры, понимаем, что так будет у всех и, соответственно, из этого чуть-чуть откорректировали нашу стратегию», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 7 туров «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ, занимает третье место с 15 очками.