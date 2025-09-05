ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Аканджи прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Интер»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Италии Интер Трансферы
    Защитник Мануэль Аканджи отреагировал на свой переход из «Манчестер Сити» в «Интер». Миланский клуб взял футболиста в аренду.

    Мануэль Аканджи
    Мануэль Аканджи

    «Сложно осознать все это. Во-первых, мы все еще были частью нашего старого клуба, а теперь переезжаем, и нам еще нужно уладить несколько вопросов.

    Моя семья и я чувствовали себя очень комфортно в Манчестере, но я ни о чем не жалею; я с нетерпением жду нового вызова. Я с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде.

    К сожалению, я еще не смог попрощаться с "Сити", но я определенно хочу сделать это, поужинав с командой, что не так-то просто из-за расписания. Но для меня важно, что я могу попрощаться и начать все сначала», — цитирует футболиста Sport Witness.

    «Интер» арендовал 30-летнего швейцарца 2 сентября. В прошлом сезоне Аканджи в 40 матчах во всех турнирах сделал два ассиста. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2027 года.

