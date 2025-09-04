ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
    Арда Гюлер Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:58
    • Россия — Иордания. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:43
    • Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
    Россия — Иордания: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Иордании
    4 сентября в Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Иордании. Начало игры в 20:00 мск.

    Последний раз сборная России собиралась в июне. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 с Нигерией и обыграла Беларусь 4:1. В целом россияне не проигрывают уже 12 матчей.

    Иордания также проведет первый матч в этом сборе. В июне команда разгромила Оман и проиграла Ираку в рамках квалификации на чемпионат мира. Несмотря на поражение, команда пробилась на мундиаль.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы сборной России коэффициентом 1.44, на команду Иордании они дают 7.00.

    • Эксперты LiveSport сделали свой прогноз на игру и предложили ставку с коэффициентом 2.00.

    • Искусственный интеллект полагает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Россия — Иордания смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

