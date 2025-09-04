Последний раз сборная России собиралась в июне. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 с Нигерией и обыграла Беларусь 4:1. В целом россияне не проигрывают уже 12 матчей.
Иордания также проведет первый матч в этом сборе. В июне команда разгромила Оман и проиграла Ираку в рамках квалификации на чемпионат мира. Несмотря на поражение, команда пробилась на мундиаль.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы сборной России коэффициентом 1.44, на команду Иордании они дают 7.00.
- Эксперты LiveSport сделали свой прогноз на игру и предложили ставку с коэффициентом 2.00.
- Искусственный интеллект полагает, что команды разойдутся нулевой ничьей.
