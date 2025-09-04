Россия — Иордания: прогноз на товарищеский матч за 2.00

4 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Иордания. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Иордания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Россия

Турнирное положение: российская сборная уже долгое время проводит исключительно товарищеские поединки.

С февраля 2022 года главная команда страны играет только спарринги, что связано с отстранением УЕФА и ФИФА от международных турниров.

Последние матчи: в последний раз россияне собирались вместе в июне, когда на выезде обыграли Беларусь (4:1) и дома сыграли вничью с Нигерией (1:1).

Также в этом голу отечественная «националка» собиралась в марте и тогда в родных стенах разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

Прошлый год Россия завершила победами над Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).

Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: очень тяжело говорить о нынешней форме и силе сборной России. Подопечные Валерия Карпина не принимают участие в официальных матчах, а соперники по товарищеским матчам не те, игры с которыми могут о чем-то говорить.

В любом случае, сборной играть нужно и хорошо то, что у нее есть хоть такие матчи.

Иордания

Турнирное положение: иорданская национальная команда смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Главная команда Иордании набрала 16 очков и заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед только Южную Корею.

За 10 матчей иорданцы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в июне Иордания проиграла Ираку (0:1) и выиграла у Омана (3:0).

В марте же сборная Иордании сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и победила Палестину (3:1).

До этого в товарищеских матчах подопечные Жамаля Селлами сыграли вничью с Северной Кореей (1:1) и Узбекистаном (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Команда впервые в своей истории смогла пробиться на мировое первенство, что является для нее невероятным достижением.

Конечно, показать себя на чемпионате мира Иордании будет крайне сложно, однако она уже добилась успехом. А матч с Россией станет отличной репетицией перед играми Мундиаля.

Статистика для ставок

Россия не проигрывает на протяжении 13 матчей

Иордания проиграла только 1 из последних 6 матчей

Это будет первое очное противостояние команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа Иордании — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: иорданцы почти всегда забивают, поэтому вполне могут это сделать и в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: сборная России именитее и сильнее соперника, поэтому должна побеждать.

Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.30.