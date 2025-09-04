ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
    Будут ли у России проблемы с Иорданией?

    Россия — Иордания: прогноз на товарищеский матч за 2.00

    Прогноз и ставки на Россия — Иордания
    Сборная России
    4 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Иордания. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Иордания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Турнирное положение: российская сборная уже долгое время проводит исключительно товарищеские поединки.

    С февраля 2022 года главная команда страны играет только спарринги, что связано с отстранением УЕФА и ФИФА от международных турниров.

    Россия — Иордания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.464.507.20Бонус$1500
    Последние матчи: в последний раз россияне собирались вместе в июне, когда на выезде обыграли Беларусь (4:1) и дома сыграли вничью с Нигерией (1:1).

    Также в этом голу отечественная «националка» собиралась в марте и тогда в родных стенах разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый год Россия завершила победами над Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: очень тяжело говорить о нынешней форме и силе сборной России. Подопечные Валерия Карпина не принимают участие в официальных матчах, а соперники по товарищеским матчам не те, игры с которыми могут о чем-то говорить.

    В любом случае, сборной играть нужно и хорошо то, что у нее есть хоть такие матчи.

    Иордания

    Турнирное положение: иорданская национальная команда смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

    Главная команда Иордании набрала 16 очков и заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед только Южную Корею.

    • За 10 матчей иорданцы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в июне Иордания проиграла Ираку (0:1) и выиграла у Омана (3:0).

    В марте же сборная Иордании сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и победила Палестину (3:1).

    До этого в товарищеских матчах подопечные Жамаля Селлами сыграли вничью с Северной Кореей (1:1) и Узбекистаном (0:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Команда впервые в своей истории смогла пробиться на мировое первенство, что является для нее невероятным достижением.

    Конечно, показать себя на чемпионате мира Иордании будет крайне сложно, однако она уже добилась успехом. А матч с Россией станет отличной репетицией перед играми Мундиаля.

    Статистика для ставок

    • Россия не проигрывает на протяжении 13 матчей

    • Иордания проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • Это будет первое очное противостояние команд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа Иордании — в 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: иорданцы почти всегда забивают, поэтому вполне могут это сделать и в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: сборная России именитее и сильнее соперника, поэтому должна побеждать.

    Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.30.

