Литва ушла от поражения в матче с Мальтой в квалификации ЧМ-2026

В матче квалификации ЧМ-2026на выезде не удержала победу над— 1:1.

На гол Александр Сатариано на 83-й минуте хозяева ответили точным ударом Гвидаса Гинейтиса на 90+7-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G

Литва — Мальта 1:1

Голы: 0:1 Александер Сатариано (83'), 1:1 Гвидас Гинейтис (пенальти) (90 + 7') Литва: Эдвинас Гертмонас, Эдвинас Гирдвайнис, Артемиюс Тутишкинас, Клаудиюс Упстас (Томас Калинаускас, 68'), Эдгарас Уткус, Модестас Воробьёвас (Romualdas Jansonas, 76'), Гратас Сиргедас (Паулюс Голубицкас, 68'), Юстас Ласицкас, Гвидас Гинейтис, Артур Должников (Элигиюс Янкаускас, 46'), Гитис Паулаускас Мальта: Анри Бонелло, Энрико Пепе, Зак Мускат, Джозеф Мбонг (Адам Магри-Оверенд, 74'), Курт Шоу, Ирвин Кардона (Jake Azzopardi, 86'), Пол Мбонг (Джоди Джонс, 74'), Александер Сатариано, Ylyas Chouaref, Brandon Diego Paiber (Джейк Грек, 64'), Myles Beerman (Хуан Корбалан, 46') Предупреждения: Александер Сатариано (12'), Пол Мбонг (26'), Эдвинас Гирдвайнис (35'), Курт Шоу (43'), Myles Beerman (45 + 2'), Артур Должников (45 + 3'), Модестас Воробьёвас (47'), Эдгарас Уткус (65'), Зак Мускат (90 + 5') Удаление: Jake Azzopardi (90 + 1')