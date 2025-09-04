1-й таймНидерланды — ПольшаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий сборной Болгарии Кирил ДесподовБолгария — Испания. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
  • 21:01
    • Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
  • 19:00
    • «Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
    Все новости спорта

    Литва ушла от поражения в матче с Мальтой в квалификации ЧМ-2026

    Литва — Мальта: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Литвы Сборная Мальты
    В матче квалификации ЧМ-2026 Мальта на выезде не удержала победу над Литвой — 1:1.

    сборная Литвы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Литвы

    На гол Александр Сатариано на 83-й минуте хозяева ответили точным ударом Гвидаса Гинейтиса на 90+7-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G
    Литва — Мальта 1:1
    Голы: 0:1 Александер Сатариано (83'), 1:1 Гвидас Гинейтис (пенальти) (90 + 7') Литва: Эдвинас Гертмонас, Эдвинас Гирдвайнис, Артемиюс Тутишкинас, Клаудиюс Упстас (Томас Калинаускас, 68'), Эдгарас Уткус, Модестас Воробьёвас (Romualdas Jansonas, 76'), Гратас Сиргедас (Паулюс Голубицкас, 68'), Юстас Ласицкас, Гвидас Гинейтис, Артур Должников (Элигиюс Янкаускас, 46'), Гитис Паулаускас Мальта: Анри Бонелло, Энрико Пепе, Зак Мускат, Джозеф Мбонг (Адам Магри-Оверенд, 74'), Курт Шоу, Ирвин Кардона (Jake Azzopardi, 86'), Пол Мбонг (Джоди Джонс, 74'), Александер Сатариано, Ylyas Chouaref, Brandon Diego Paiber (Джейк Грек, 64'), Myles Beerman (Хуан Корбалан, 46') Предупреждения: Александер Сатариано (12'), Пол Мбонг (26'), Эдвинас Гирдвайнис (35'), Курт Шоу (43'), Myles Beerman (45 + 2'), Артур Должников (45 + 3'), Модестас Воробьёвас (47'), Эдгарас Уткус (65'), Зак Мускат (90 + 5') Удаление: Jake Azzopardi (90 + 1')

    После этой игры у Мальты стало 2 очка и 5-е место в своей группе. У Литвы теперь 3 балла и 4-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иранцы сразу возьмутся за дело
  • Таджикистан — Иран. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Бельгия приедет забивать голы
  • Лихтенштейн — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Семенистая — Тодони
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры