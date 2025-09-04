1-й таймБолгария — ИспанияОнлайн
    Болгария — Испания. Онлайн, прямая трансляция
    Гендиректор «Динамо» Мх поделился мнением о переходе Пальцева в «Краснодар»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о переходе защитника Валентина Пальцев в «Краснодар».

    Валентин Пальцев перешел в «Краснодар»
    Валентин Пальцев перешел в «Краснодар»

    «Отдали футболиста в команду, ставшую чемпионом России, он заслужил это. Благодарим Валентина за игру, он большой молодец, уверен, у него все получится, он будет дальше прогрессировать. Когда было ясно, что он уходит, в последней игре обнял его, поблагодарил. Уверен, мы еще встретимся с ним.

    Почему сначала аренда? Наше пожелание. Потеря? Конечно, огромная потеря, но двигаемся дальше. Год назад он пришел к нам, стал лидером, встроился в состав. Время, которое Валентин провел в Дагестане, останется у него в памяти», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    • Сегодня, 4-го сентября стало известно о переходе Пальцева в «Краснодар» на правах аренды с обязательным выкупом контракта.

    В прошлом сезоне 23-летниц Пальцев сыграл за «Динамо» Мх 34 матча и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне у защитника 10 игр и один гол.

