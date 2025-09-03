ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
  • 08:35
    • Месси может пропустить матч с Аргентиной
  • 07:22
    • Дуарте перешел из «Спартака» в «Сантос»
    Жубал: Не вижу в РПЛ никого похожего на Мбаппе

    Защитник «Краснодара» Жубал рассказал об игре против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Килиан Мбаппе — исключительный игрок, каждый раз, когда я против него играл, даже в товарищеских матчах. Честно, я не вижу игроков в РПЛ, которые на него похожи. Он спокойный. Всегда, когда мы против него играли, он был абсолютно нормальным», — сказал Жубал «СЭ».

    Жубал перешел в «Краснодар» этим летом из французского клуба «Осер», где выступал с 2020 года. Защитник провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи.

    В новом сезоне «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после семи туров. Следующий мачт команда проведет против «Акрона».

