Жубал: Не вижу в РПЛ никого похожего на Мбаппе

Защитник «Краснодара»рассказал об игре против нападающего сборной Франции

«Килиан Мбаппе — исключительный игрок, каждый раз, когда я против него играл, даже в товарищеских матчах. Честно, я не вижу игроков в РПЛ, которые на него похожи. Он спокойный. Всегда, когда мы против него играли, он был абсолютно нормальным», — сказал Жубал «СЭ».

Жубал перешел в «Краснодар» этим летом из французского клуба «Осер», где выступал с 2020 года. Защитник провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи.

В новом сезоне «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после семи туров. Следующий мачт команда проведет против «Акрона».