Юрий Газинский: Нахожусь в свободном плавании и просто отдыхаю

Бывший футболист сборной Россииответил на вопрос о планах на жизнь после завершения карьеры.

«Нахожусь в свободном плавании и просто отдыхаю. Время покажет. Вообще до какого-то момента не осознаешь, что уже завершил карьеру. Находишься как будто бы в отпуске», — сказал Газинский СЭ.

За свою профессиональную карьеру Газинский выступал за «Краснодар» в 2013-2022 и 2024-2025 годах, а также играл за «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

В составе «Краснодара» он стал чемпионом России в сезоне-2024/25, а в 2014/15, 2018/19 и 2019/20 годах становился бронзовым призером.