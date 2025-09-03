Антони: Мне было тяжело в «Манчестер Юнайтед»

Форвардзаявил, что ему было сложно в. В последние дни нападающий тренировался в английском клубе отдельно.

«Только моя семья знает, как тяжело мне было там находиться. Тренировался отдельно. Но я знал, что этот невероятный момент приближается. Конечно, я боялся, что этот переход не произойдет, но я ждал, потому что очень верил.

Забота очень важна для меня, это не купишь за деньги. "Бетис" всегда был моим первым выбором, и именно поэтому я ждал до последнего дня, чтобы вернуться. Теперь я здесь и счастлив в городе и в клубе, которые люблю», — приводит ESPN слова Антони.

1 сентября «Бетис» объявил о возвращении Антони и подписании контракта с 25-летним бразильцем. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.