    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    Все новости спорта

    Мор связал успех «Балтики» с работой Талалаева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Бывший игрока «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал успешное выступление «Балтики» на старте сезона РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «С учётом графика "Балтики", их результаты более чем удивительны. На старте сезона были одни выездные матчи. Такие успехи связаны с Талалаевым. У "Балтики" большая обойма игроков. Пришли 10 новичков, но при этом команда в основном играет теми, кто выходил из Первой лиги. Новички только постепенно подпускаются к играм. Очень хорошая работа Талалаева.

    Футболисты выступают с большим желанием, и они не избалованы. В "Балтике" каждый футболист из кожи вон лезет, чтобы доказать Талалаеву и болельщикам. Играют очень заряженно, а также хорошо подготовлены тактически. Думал, этого запала хватит на туров пять, но они продолжают поддерживать этот темп», — приводит слова Мора «Чемпионат».

    «Балтика» после семи туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице с 15 очками.

  Узбеки не будут медлить
  Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  Киргизы не дадут себя в обиду!
  Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  Туляки начнут без прелюдий
  «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    7.37
  Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  Прогноз на матч Сейшельские острова — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
