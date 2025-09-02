Мор связал успех «Балтики» с работой Талалаева

Бывший игрокапрокомментировал успешное выступлениена старте сезона РПЛ.

«С учётом графика "Балтики", их результаты более чем удивительны. На старте сезона были одни выездные матчи. Такие успехи связаны с Талалаевым. У "Балтики" большая обойма игроков. Пришли 10 новичков, но при этом команда в основном играет теми, кто выходил из Первой лиги. Новички только постепенно подпускаются к играм. Очень хорошая работа Талалаева.

Футболисты выступают с большим желанием, и они не избалованы. В "Балтике" каждый футболист из кожи вон лезет, чтобы доказать Талалаеву и болельщикам. Играют очень заряженно, а также хорошо подготовлены тактически. Думал, этого запала хватит на туров пять, но они продолжают поддерживать этот темп», — приводит слова Мора «Чемпионат».

«Балтика» после семи туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице с 15 очками.