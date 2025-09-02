ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
    Все новости спорта

    Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Турции Галатасарай Трансферы
    Бразильский вратарь Эдерсон официально перешёл из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче». Ранее голкипера хотел подписать «Галатасарай».

    Эдерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдерсон

    «Эдерсон — один из самых успешных игроков в истории клуба, завоевавший 18 крупных трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы. Он прочно вошёл в историю „Манчестер Сити“, и мы желаем ему удачи в следующей главе карьеры. Он всегда будет желанным гостем в нашем клубе. Каждый в „Манчестер Сити“ желает Эдерсону всего наилучшего», — говорится в заявлении английского клуба.

    Эдерсон играл за «Сити» с 2017 года. Вратарь провел 372 матча и 168 раз сохранил свои ворота «сухими». За время в клубе бразилец завоевал 18 трофеев.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Ждем результативной игры в Кубке Лиги!
  • «Урава» — «Кавасаки Фронтале». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Урава — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сёнан — Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Касива
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокогама — Виссел Кобе
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры