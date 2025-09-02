Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»

Бразильский вратарьофициально перешёл изв турецкий. Ранее голкипера хотел подписать

«Эдерсон — один из самых успешных игроков в истории клуба, завоевавший 18 крупных трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы. Он прочно вошёл в историю „Манчестер Сити“, и мы желаем ему удачи в следующей главе карьеры. Он всегда будет желанным гостем в нашем клубе. Каждый в „Манчестер Сити“ желает Эдерсону всего наилучшего», — говорится в заявлении английского клуба.

Эдерсон играл за «Сити» с 2017 года. Вратарь провел 372 матча и 168 раз сохранил свои ворота «сухими». За время в клубе бразилец завоевал 18 трофеев.