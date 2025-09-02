ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
    «Комо» расстался с Делле Алли

    Итальянский клуб «Комо» официально объявил о расторжении контракта с английским полузащитником Деле Алли.

    Деле Алли
    Деле Алли

    «Деле стремится получать регулярную игровую практику, а поскольку он не входил в ближайшие планы клуба, обе стороны сочли правильным расстаться до закрытия трансферного окна. Клуб благодарит Деле за время, проведённое в „Комо“, и желает ему успехов в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

    За «Комо» Алли провёл всего один матч: в 29-м туре Серии А сезона-2024/25 (1:2) англичанин вышел на замену на 81-й минуте и уже на 91-й получил прямую красную карточку.

