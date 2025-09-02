«Комо» расстался с Делле Алли

Итальянский клубофициально объявил о расторжении контракта с английским полузащитником

«Деле стремится получать регулярную игровую практику, а поскольку он не входил в ближайшие планы клуба, обе стороны сочли правильным расстаться до закрытия трансферного окна. Клуб благодарит Деле за время, проведённое в „Комо“, и желает ему успехов в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

За «Комо» Алли провёл всего один матч: в 29-м туре Серии А сезона-2024/25 (1:2) англичанин вышел на замену на 81-й минуте и уже на 91-й получил прямую красную карточку.