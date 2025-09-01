ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
  • 21:56
    • Александрова уступила Свентек в четвертом круге US Open — 2025
  • 21:41
    • «Вердер» арендовал Бонифейса у «Байера»
  • 19:34
    • «Вильярреал» объявил о подписании контракта с Микаутадзе
    Все новости спорта

    Ковтун: Станкович — человек с характером, он руки не опустит

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Много было разговоров про неудачный старт сезона, про возможный уход главного тренера, но в последних турах команда поправила свое положение в чемпионате, появились победы. Видно, что Деян Станкович успокоился на бровке, наверное, стал сдерживать себя в эмоциях, это сказывается на футболистах. И дальше "Спартак" должен быть увереннее играть и набирать очки.

    Может ли тренер заставить футболистов играть хорошо, а не ходить пешком по полю? Тренер до игры разжевал всё, но в процессе сложно донести свои мысли, только заменами и в перерыве. Должны быть лидеры на поле, кто подскажет, решит за счет индивидуальных действий. "Сочи" сейчас такая команда, которую "Спартак" должен был выносить.

    "Спартак" по качеству футбола можно включить в число претендентов за золото? "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив" показывают хороший футбол. И "Спартак" обязан быть в этой группе всегда. Команда должна выйти из спячки и более агрессивно и нагло заявить о своих притязаниях. Как это было прошлой осенью, когда команда играла задорно, побеждала.

  • Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  • Известный комментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о первых шести турах РПЛ и главных сюрпризах на старте сезона
  • 30/08/2025

    • Станковичу стоит доработать свой контракт? Доверие есть. Станкович — человек с характером, боец, и игроком таким был, он руки не опустит. Это его сильное качество», — сказал Ковтун «Матч ТВ».

    После 7-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли Пегула обыграть Крейчикову?
  • Пегула — Крейчикова. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • 05/09/2025 в 02:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • 05/09/2025 в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры