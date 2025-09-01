Ковтун: Станкович — человек с характером, он руки не опустит

Бывший защитниквысказался о главном тренере «красно-белых»

«Много было разговоров про неудачный старт сезона, про возможный уход главного тренера, но в последних турах команда поправила свое положение в чемпионате, появились победы. Видно, что Деян Станкович успокоился на бровке, наверное, стал сдерживать себя в эмоциях, это сказывается на футболистах. И дальше "Спартак" должен быть увереннее играть и набирать очки.

Может ли тренер заставить футболистов играть хорошо, а не ходить пешком по полю? Тренер до игры разжевал всё, но в процессе сложно донести свои мысли, только заменами и в перерыве. Должны быть лидеры на поле, кто подскажет, решит за счет индивидуальных действий. "Сочи" сейчас такая команда, которую "Спартак" должен был выносить.

"Спартак" по качеству футбола можно включить в число претендентов за золото? "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив" показывают хороший футбол. И "Спартак" обязан быть в этой группе всегда. Команда должна выйти из спячки и более агрессивно и нагло заявить о своих притязаниях. Как это было прошлой осенью, когда команда играла задорно, побеждала.

Станковичу стоит доработать свой контракт? Доверие есть. Станкович — человек с характером, боец, и игроком таким был, он руки не опустит. Это его сильное качество», — сказал Ковтун «Матч ТВ».

После 7-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 11-ю очками в активе.