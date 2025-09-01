ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Артета: Инкапье сделает нашу команду сильнее

    Футбол АПЛ Арсенал
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о новичке своей команды Пьеро Инкапье.

    Пьеро Инкапье — защитник «Арсенала»
    Пьеро Инкапье — защитник «Арсенала»

    «Пьеро обладает внушительной физической силой, а его универсальность и тактическая гибкость дают нам дополнительные возможности в обороне. Он сильный игрок, в котором очень хорошо сочетаются молодость и зрелость.

    Он сделает нашу команду сильнее и конкурентоспособнее в этом сезоне. Мы рады приветствовать Пьеро и его семью в Арсенале», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт клуба.

    • Напомним, что Инкапье будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

