Ангисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона

Вечер на стадионе имени Диего Армандо Марадоны обещал быть праздничным: представление новичков, первая домашняя игра сезона, аншлаг на трибунах. Но на поле праздник упорно откладывался.
С первых минут хозяева захватили инициативу и уверенно контролировали мяч (в первом тайме — более 62% владения). Де Брёйне, вышедший в стартовом составе в Неаполе впервые, дирижировал атаками, а Скотт Мактоминей, получивший место на левом фланге, пытался в одиночку протискиваться сквозь оборону гостей. В одном из эпизодов он прошёл сразу двоих защитников, но в ближнем углу надёжно сыграл Элиа Каприле.
Вратарь «Кальяри» в этот вечер был настоящим героем. Он парировал дальний удар Спинаццолы, вытащил коварный удар Лукки, а ближе к перерыву спас команду после опасного прострела Политано. При этом сардинцы не забывали огрызаться: Зиту Лувумбу простреливал настолько остро, что лишь доли секунды отделили Эспозито от тычка в пустые ворота.
Конте нервничает, Каприле творит чудеса
Во втором тайме сценарий не изменился: «Наполи» атаковал, «Кальяри» терпел. Конте всё чаще выбегал к кромке поля, размахивал руками и требовал ускорения. Но на пути снова и снова вставал Каприле. Он по-прежнему тащил удары Спинаццолы, снимал мячи после подач Де Брёйне и раз за разом тянул время, сбивая ритм хозяев.
Ближе к концовке интрига только усиливалась. Мактоминей чуть не стал героем вечера: его удар «ножницами» с близкой дистанции был бы украшением тура, если бы мяч не угодил в ногу защитнику. Политано закручивал под перекладину — снова выше. Даже вышедший со скамейки Ноа Ланг, который оживил фланг, не смог пробить защитные редуты гостей.
Последние секунды — и взрыв трибун
Казалось, «Кальяри» дотянет до ничьей. Но на 95-й минуте всё изменилось. Станислав Лоботка, для которого матч стал 200-м в футболке «Наполи», подкараулил момент, получил мяч и выкатил прострел вдоль штрафной. Андре-Франк Замбо Ангисса ворвался на линию удара и аккуратно первым касанием отправил мяч в дальний угол.
Стадион в Неаполе разорвался от эмоций. Конте вместе с резервными игроками бросился к угловому флажку, а Каприле, который до этого тянул всё подряд, наконец оказался бессилен. Это был тот самый удар, который ломает сопротивление и дарит чемпиону победу на морально-волевых.
Идеальный старт, но впереди — Лига Чемпионов
«Наполи» начинает сезон идеально: две победы в двух турах, максимум очков и ощущение, что команда Конте не потеряла чемпионский ритм. Де Брёйне постепенно встраивается в систему, Мактоминай приносит энергию и мощь, а Ангисса в очередной раз доказал, что умеет быть джокером.
Тем не менее, сразу после паузы на сборные начнутся еврокубки — как известно, главный враг успешных команд Антонио Конте. Ротация будет необходима, а очки от этого не станут менее ценными. Ещё одна попытка итальянского специалиста совмещать домашний и европейский успех, получится ли в этот раз?
Для «Кальяри» же этот вечер станет горьким напоминанием о том, насколько жестока Серия А. Элиа Каприле провёл один из лучших матчей в карьере, спасая команду десяток раз, но даже его чудеса не помогли увезти очко. Сардинцам остаётся лишь гордиться самоотдачей и ждать, что в следующих турах повезёт побольше.