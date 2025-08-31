Ангисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона

«Наполи» провёл первый домашний матч нового сезона Серии А и добыл победу буквально последним касанием. Гол Андре-Франка Замбо Ангисса на 95-й минуте принёс чемпиону Италии три очка в поединке с упёртым «Кальяри».

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Кальяри 1:0 Гол: 1:0 Андре Франк Замбо Ангисса (90 + 5') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Алессандро Буонджорно, 68'), Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 81'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне (Ноа Ланг, 81'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Лоренцо Лукка (Джузеппе Амброзино, 75') Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа (Зиту Лувумбу, 58'), Майкл Фолоруншо (Рияд Идрисси, 83'), Алессандро Дейола, Маттео Прати (Джанлука Гаэтано, 65'), Мишель Адопо, Марко Палестра (Алессандро ди Пардо, 83'), Себастьяно Эспозито (Дженнаро Боррелли, 66') Предупреждения: Габриэле Цаппа (5'), Кевин Де Брёйне (52'), Жуан Жесус (67')

Вечер на стадионе имени Диего Армандо Марадоны обещал быть праздничным: представление новичков, первая домашняя игра сезона, аншлаг на трибунах. Но на поле праздник упорно откладывался.

Кевин Де Брёйне gettyimages.com

С первых минут хозяева захватили инициативу и уверенно контролировали мяч (в первом тайме — более 62% владения). Де Брёйне, вышедший в стартовом составе в Неаполе впервые, дирижировал атаками, а Скотт Мактоминей, получивший место на левом фланге, пытался в одиночку протискиваться сквозь оборону гостей. В одном из эпизодов он прошёл сразу двоих защитников, но в ближнем углу надёжно сыграл Элиа Каприле.

Вратарь «Кальяри» в этот вечер был настоящим героем. Он парировал дальний удар Спинаццолы, вытащил коварный удар Лукки, а ближе к перерыву спас команду после опасного прострела Политано. При этом сардинцы не забывали огрызаться: Зиту Лувумбу простреливал настолько остро, что лишь доли секунды отделили Эспозито от тычка в пустые ворота.

Наполи — Кальяри gettyimages.com

Конте нервничает, Каприле творит чудеса

Во втором тайме сценарий не изменился: «Наполи» атаковал, «Кальяри» терпел. Конте всё чаще выбегал к кромке поля, размахивал руками и требовал ускорения. Но на пути снова и снова вставал Каприле. Он по-прежнему тащил удары Спинаццолы, снимал мячи после подач Де Брёйне и раз за разом тянул время, сбивая ритм хозяев.

Ближе к концовке интрига только усиливалась. Мактоминей чуть не стал героем вечера: его удар «ножницами» с близкой дистанции был бы украшением тура, если бы мяч не угодил в ногу защитнику. Политано закручивал под перекладину — снова выше. Даже вышедший со скамейки Ноа Ланг, который оживил фланг, не смог пробить защитные редуты гостей.

Удар Мактоминея через себя gettyimages.com

Последние секунды — и взрыв трибун

Казалось, «Кальяри» дотянет до ничьей. Но на 95-й минуте всё изменилось. Станислав Лоботка, для которого матч стал 200-м в футболке «Наполи», подкараулил момент, получил мяч и выкатил прострел вдоль штрафной. Андре-Франк Замбо Ангисса ворвался на линию удара и аккуратно первым касанием отправил мяч в дальний угол.

Стадион в Неаполе разорвался от эмоций. Конте вместе с резервными игроками бросился к угловому флажку, а Каприле, который до этого тянул всё подряд, наконец оказался бессилен. Это был тот самый удар, который ломает сопротивление и дарит чемпиону победу на морально-волевых.

Замбо Ангисса празднует гол gettyimages.com

Идеальный старт, но впереди — Лига Чемпионов

«Наполи» начинает сезон идеально: две победы в двух турах, максимум очков и ощущение, что команда Конте не потеряла чемпионский ритм. Де Брёйне постепенно встраивается в систему, Мактоминай приносит энергию и мощь, а Ангисса в очередной раз доказал, что умеет быть джокером.

Наполи — Кальяри gettyimages.com

Тем не менее, сразу после паузы на сборные начнутся еврокубки — как известно, главный враг успешных команд Антонио Конте. Ротация будет необходима, а очки от этого не станут менее ценными. Ещё одна попытка итальянского специалиста совмещать домашний и европейский успех, получится ли в этот раз?

Для «Кальяри» же этот вечер станет горьким напоминанием о том, насколько жестока Серия А. Элиа Каприле провёл один из лучших матчей в карьере, спасая команду десяток раз, но даже его чудеса не помогли увезти очко. Сардинцам остаётся лишь гордиться самоотдачей и ждать, что в следующих турах повезёт побольше.