«Брайтон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ

назвали стартовые составы на матч Английский Премьер-лиги в рамках 3-го тура.

«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Йоел Вельтман, Ян-Поль Ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер, Карлос Балеба, Диего Гомес, Джек Хиншелвуд, Янкуба Минте, Данни Уэлбек, Каору Митома.

«Манчестер Сити»: Джеймс Траффорд, Матеус Нунес, Абдукодир Хусанов, Джон Стоунс, Раян Аит-Нури, Эрнандес Родри, Оскар Бобб, Бернарду Силва, Тиджани Рейндерс, Омар Мармуш, Эрлинг Холанн.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.