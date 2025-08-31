ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияОт Ди Марии до Верратти: 20 летних трансферов, которые вы могли пропустить
  • 15:25
    • «Брайтон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 10:50
    • Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Сервара
  • 15:57
    • «Аль-Иттихад» начал работать над трансфером Жерсона из «Зенита»
  • 15:52
    • «Урал» обыграл «Факел» и стал лидером Первой лиги
  • 15:29
    • «Акрон» дома уступил «Балтике» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 7-м туре РПЛ «Локомотив» в Москве примет «Крылья Советов». Встреча команд запланирована на 31 августа 15:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Локо» исправно набирает очки. Хозяева выиграли 4 матча из 6, в двух случаях была ничья. С 14 очками они занимают 3-е место, но могут оказаться и на вершине таблицы.

    «Крылья» приехали в столицу с двум поражения подряд в РПЛ. Команда проиграла «Ахмату» и «Краснодару». Причем от последнего самарцы пропустили 6 мячей. Сейчас от зоны вылета гостей отделяют 5 пунктов, а вот от зоны стыков — 3.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры ожидаемо высоко оценивают шансы «Локо» на победу — 1.65 и 5.10 соответственно.

    • Эксперты LiveSport уверены, что игра будет результативной. Они предложили ставки на голы.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Локомотива» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Горожане» уверенно обыграют «чаек»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.09
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры