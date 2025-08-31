«Локо» исправно набирает очки. Хозяева выиграли 4 матча из 6, в двух случаях была ничья. С 14 очками они занимают 3-е место, но могут оказаться и на вершине таблицы.
«Крылья» приехали в столицу с двум поражения подряд в РПЛ. Команда проиграла «Ахмату» и «Краснодару». Причем от последнего самарцы пропустили 6 мячей. Сейчас от зоны вылета гостей отделяют 5 пунктов, а вот от зоны стыков — 3.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры ожидаемо высоко оценивают шансы «Локо» на победу — 1.65 и 5.10 соответственно.
- Эксперты LiveSport уверены, что игра будет результативной. Они предложили ставки на голы.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Локомотива» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.