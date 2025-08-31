Глебов: Целостности какой‑то не хватает

Полузащитник московскоговысказался о поражении от махачкалинского(0:1).

«Понятно, что недовольны. Игра сегодня получилась достаточно вязкая. Много борьбы, подборов. И понятно, что мы и наши болельщики хотели другого результата. К сожалению, не удалось набрать очки по такой тяжелой игре. Хочу поблагодарить болельщиков, что приехали поддержать нас. Но к сожалению, мы их сегодня не порадовали.

Целостности какой‑то не хватает, не знаю. Тяжело сказать», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке с тем же количеством баллов.