ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ

сыграл вничью на своем поле с(1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

Армейцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка.

«Краснодар» сумел сравнять счет на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 (28'), 1:0 Матвей Кисляк (36'), 1:1 Джон Кордоба (44') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч (Alerrandro, 82'), Жоао Виктор, Матеус Алвес (Ruiz D., 90'), Shumansky A. (Тамерлан Мусаев, 65') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников (Кевин Ленини, 72'), Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Жуан Баши (Никита Кривцов, 73'), Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Perrin G. (J.Junior, 63') Предупреждение: Жоао Виктор (20')

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (16).