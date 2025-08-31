ПерерывДинамо Махачкала — Динамо МоскваОнлайн
    «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
    ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ

    ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

    ЦСКА сыграл вничью на своем поле с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Армейцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка.

    «Краснодар» сумел сравнять счет на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба.

    ЦСКА — Краснодар 1:1
    Голы: 1:0 (28'), 1:0 Матвей Кисляк (36'), 1:1 Джон Кордоба (44') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч (Alerrandro, 82'), Жоао Виктор, Матеус Алвес (Ruiz D., 90'), Shumansky A. (Тамерлан Мусаев, 65') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников (Кевин Ленини, 72'), Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Жуан Баши (Никита Кривцов, 73'), Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Perrin G. (J.Junior, 63') Предупреждение: Жоао Виктор (20')

    После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (16).

