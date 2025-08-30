«Тулуза» — «ПСЖ» 3:6. Онлайн, прямая трансляция

«ПСЖ» одержал уверенную победу над «Тулузой» со счётом 6:3 в матче 3-го тура Лиги 1. За гостей хет-трик оформил Жоау Невеш, дважды отличился Усман Дембеле, оба гола с пенальти. У хозяев забивали Чарли Крессвелл, Янн Гбоу и Алексис Восса. Примечательно, что «Тулуза» не смогла реализовать пенальти в концовке первого тайма. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — ПСЖ 3:6 Голы: 0:1 Жоау Невеш (7'), 0:2 Брэдли Баркола (10'), 0:3 Жоау Невеш (14'), 0:4 Усман Дембеле (пенальти) (31'), 1:4 Чарли Крессвел (37'), 1:5 Усман Дембеле (пенальти) (51'), 1:6 Жоау Невеш (78'), 2:6 Янн Гбоу (89'), 3:6 Alexis Vossah (90 + 1') Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе (Ноа Эджума, 63'), Расмус Николайсен (Уоррен Каманзи, 63'), Рафик Мессали, Марио Сауэр (Alexis Vossah, 64'), Арон Дённум, Янн Гбоу, Франк Магри (Santiago Hidalgo, 70'), Dayann Methalie ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 46'), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 70'), Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери, 46'), Жоау Невеш, Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе, 75') Предупреждение: Арон Дённум (82')

Ход матча

90+5' Матч закончен! Окочательный счёт 3:6. Интреснейшая игра, которая Жаву Нэвишу точно запомнится надолого. Всем спасибо

90+3' Кристиан Кассерес получает мяч в штрафной, но наносит удар чуть выше ворот. Отличный шанс! Мяч ушел за линию ворот, и вратарь команды «ПСЖ» произведет удар от ворот

90+1' ГОЛ! 3:6 в пользу «Тулузы» — после великолепного паса Сантьяго Идальго Алексис Восса отправил мяч в сетку, точно направив его в правый нижний угол

90' Ко второму тайму добавлено 5 минут

88' ГОЛ! Счёт становится 2:6 — Арон Доннум выполнил великолепную голевую передачу, а Янн Гбохо из «Тулузы» хладнокровно реализовал момент, точно пробив с близкого расстояния

85' На поле наблюдается явное преимущество ПСЖ, который спокойно диктует условия игры, в то время как «Тулуза» не может организовать достойный отпор

81' Первая жёлтая карточка! За жёсткий подкат Арон Доннум из «Тулузы» получает заслуженное предупреждение от арбитра Эрика Ваттльери

80' Гонсалу Рамуш великолепно обработал точную передачу на границе штрафной и нанес мощный удар низом в левый угол. Однако вратарь совершил потрясающий сэйв, и «ПСЖ» получит право на угловой

78' ГОЛ «ПСЖ»! Получив мяч на отскоке у линии штрафной, Жоау Невеш молниеносно наносит точный удар в правый угол. Гийом Рест не успевает среагировать, и счёт увеличивается до 1:6

77' Момент у «Тулузы»! Великолепная передача в штрафную нашла Даянна Метали. После отличной обработки он исполнил потрясающий удар низом в центр ворот, но Лукас Шевалье совершил невероятный сэйв

75' В составе «ПСЖ» происходит замена: Брэдли Барколя уступает место Ибраиме Мбайе. Посмотрим, какие изменения внесёт свежий игрок в игру команды

74' В результате силового приёма Жоау Невеша соперник оказывается на спине. Судья Ваттльери оперативно реагирует на нарушение правил

72' В связи с тяжёлым повреждением Усмана Дембеле, Луис Энрике выпускает на поле Гонсалу Рамуша. Параллельно в «Тулузе» происходит замена: Франк Магри покидает поле, а Сантьяго Идальго готовится внести свежую струю в игру своей команды

70' В ходе последнего единоборства Усман Дембеле получил травму, и теперь ему необходима помощь медиков

68' «ПСЖ» уверенно доминирует в игре благодаря отличному контролю мяча

66' Чарли Крессуэлл из «Тулузы» отлично выбрал момент для рывка в штрафную — его нацеленный удар головой после углового чуть-чуть разминулся с левой штангой

64' «Тулуза» выбирает тактику короткого розыгрыша углового, вместо стандартного навеса в штрафную

63' «Тулуза» проводит серию замен: Каманзи выходит вместо Расмуса Николайсена, Ноа Эджума сменяет Джибриля Сидибе, а Алексис Восса появляется на поле вместо Марио Зауэра

62' На поле «ПСЖ» происходит замена Луис Энрике выпускает Хвичу Кварацхелию, меняя Десира Дуэ

59' Игра протекает в размеренном темпе, создаётся впечатление, что обе команды удовлетворены текущим результатом

56' Игроки «Тулузы» пытаются разыграть стеночку в штрафной площади «ПСЖ», но их комбинация не приносит желаемого результата

53' Неточная передача Джибриля Сидибе привела к потере мяча, в результате чего команда заработала корнер

51' ГОЛ! Гийом Рест был бессилен против точного удара Усмана Дембеле с пенальти — мяч вонзился в правый нижний угол ворот! Счёт становится 1:5

50' Да, это пенальти! «ПСЖ» исполнит его

49' Рефери Эрик Ваттльери сигнализирует о необходимости проверки момента через VAR — «ПСЖ» может рассчитывать на пенальти

48' Брэдли Барколя из «ПСЖ» рухнул в штрафной после единоборства с защитником. Судья, возможно, не разобравшись в ситуации, зафиксировал продолжение игры

47' Приняв мяч, Ашраф Хакими решил нанести дальний удар, но выстрел получился слабым — голкипер без труда справился с низовым ударом в правый угол. Назначается угловой в пользу «ПСЖ»

46' Тренер «ПСЖ» принимает решение о двух заменах одновременно: вместо Нуну Мендеша выходит Уильян Пачо, а Витинью сменяет Уоррен Заир-Эмери

45' Начался второй тайм! Команды на поле

45+9' Второй тайм закончен! «ПСЖ» доказывает свой статус чемпиона, а «Тулуза» никак не может навязать хотя бы какую-то борьбу в противовес

45+8' Два пенальти не реализовала «Тулуза»! Кристиан Кассерес, похоже, потерял концентрацию при исполнении пенальти и не попал в ворота

45+6' «Тулузе» предстоит повторный подход к пенальти — судья принял решение о перевыполнении одиннадцатиметрового удара!

45+4' Франк Магри не смог реализовать пенальти — вратарь оказался на высоте и парировал удар! Какой упущенный шанс!

45+4' Пенальти! «Тулуза» исполнит его

45+3' Витинья провёл яркую индивидуальную комбинацию, однако его удар с границы штрафной площади был успешно заблокирован обороной. Результат — аут и последующий угловой для «ПСЖ»

45+1' Попытка «Тулузы» использовать угловой не увенчалась успехом. Защитники «ПСЖ» уверенно вынесли мяч

45' К первому тайму будет добавлено 5 минут

42' «ПСЖ» методично развивает свои атаки, активно используя оба фланга для создания опасных моментов

39' Гол засчитан! «Тулуза» заслужила запись своего гола в этом матче

38' Ликование футболистов «Тулузы» было остановлено. Судья Эрик Ваттльери обратился к системе VAR для проверки положения вне игры

37' «Тулуза! » ГОЛ! Невероятный отскок вывел Чарли Крессуэлла один на один с вратарём — форвард не промахнулся, отправив мяч в свободный угол. Счёт становится 1:4

35' Команда «ПСЖ» приступает к розыгрышу углового, начиная с короткого паса между одноклубниками

32' Полное доминирование «ПСЖ» подтверждает не только результат, но и статистика владения мячом: «Тулуза» — 23%, «ПСЖ» — 77%

30' Пенальти! 4:0! Усман Дембеле блестяще реализовал пенальти! Точный удар в нижний правый угол ворот не оставил шансов вратарю

29' Есть моменты у гостей! Нуну Мендешвоспользовался отскоком и нанес опасный удар с средней дистанции — мяч летел точно в правый нижний угол, но Гийом Рест выручил команду

28' Передача Фабиана Руиса вышла чересчур мощной, в результате Жоау Невеш остался без мяча

25' Эрик Ваттльери вмешался в игру. После короткого разбирательства стало понятно. Арон Доннум нарушил правила в атаке

24' Темп матча заметно снизился. Соперники сосредоточились на контроле мяча в центральной зоне

21' «Тулуза» создаёт опасные моменты в атаке, однако недостаток опыта и уверенности мешает команде реализовать свои шансы

19' Находясь у края штрафной, Десир Дуэ направил мяч в сторону ворот, но тот наткнулся на защитника

17' Защитник проявил отличную реакцию и остановил Брэдли Барколи, который направлялся к воротам

15' Мошнейший старт у «ПСЖ»! Второй ГОЛ! Фантастический гол! Жоау Невеш исполнил великолепный удар ножницами, оставив вратаря Гийома Реста не у дел — счёт становится 0:3

14' После консультации с помощником судья указал на флажок, назначив угловой в пользу команды «ПСЖ»

13' «ПСЖ» демонстрирует классический пример того, как терпение и отточенная техника коротких передач способны преодолеть даже самую крепкую оборону

11' Какой упущенный момент! После точного навеса Жоау Невеш оказался в отличной позиции — вратарь был обыгран, однако мяч прошёл рядом с правой штангой

10' Есть второй ГОЛ! «ПСЖ» выходит вперёд благодаря точному удару Брэдли Барколи, который после отличной передачи отправил мяч в правый угол ворот. Счёт 2:0

8' ГОЛ «ПСЖ»! Невероятный момент! Жоау Невеш забивает после не самого удачного удара через себя — удача улыбнулась парижанам, 0:1

7' Судья Эрик Ваттльери зафиксировал нарушение Марио Зауэра и присудил ПСЖ право на штрафной удар за задержку соперника

6' Хозяева поля пытаются создать угрозу воротам с помощью штрафного удара с выгодной позиции, но её усилия прерывает защитник

4' Команда «Тулуза» получила возможность исполнить штрафной удар с крайне выгодной позиции — на границе штрафной зоны

2' С самого старта игры футболисты «Тулузы» методично контролируют мяч, не позволяя сопернику перехватить инициативу

1' Матч начался! Команды готовы показать свои способности. Начинает «Тулуза»

Перед матчем

21:40: Арбитром сегодняшней встречи будет Эрик Ваттеллье из Франции.

21:35: Команды встретятся между собой в Тулузе на стадионе «Муниципальный стадион Тулузы», который вмещает в себя 33 150 болельщика.

Стартовые составы команд:

«Тулуза»: Ресте Гийом, Маккензи Марк, Крессвел Чарли, Николайсен Расмус, Сидибе Джибриль, Кассерес Кристиан, Сауэр Марио, Металь Дейанн, Доннум Арон, Магри Франк, Гбоо Янн

«ПСЖ»: Шевалье Люка, Хакими Ашраф, Забарный Илья, Бералдо Лукас, Мендеш Нуну, Невеш Жоау, Витинья, Руис Фабиан, Дуэ Дезире, Дембеле Усман, Баркола Бредли

«Тулуза»

«Тулуза» под руководством главного тренера Карлеса Мартинеса начинает сезон с впечатляющими результатами, занимая третью строчку в турнирной таблице Лиги 1 с шестью очками после двух сыгранных матчей. Однако текущее положение команды не совсем отражает реальную картину происходящего на поле.

В стартовом матче сезона «фиолетовые» добыли важную победу в гостях над «Ниццей» благодаря голу Сидибе, забитому в концовке встречи. Во втором туре команда продемонстрировала более уверенную игру, обыграв на своём поле «Брест» со счётом 2:0. Примечательно, что оба мяча в этой встрече забил камерунский нападающий Франк Магри, оформивший дубль.

Несмотря на 100-процентный результат на старте сезона, игра команды оставляет желать лучшего. Летом состав «Тулузы» претерпел существенные изменения, причём не в лучшую сторону. Уход нескольких ключевых футболистов существенно ослабил коллектив, а пришедшие на замену игроки пока не способны полноценно заменить ушедших лидеров.

Серьёзным ударом для команды стала травма полузащитника Шмидта, который не сможет принять участие в предстоящем матче против ПСЖ. Это ещё больше осложнит ситуацию в средней линии поля, где и без того наблюдаются определённые проблемы.

В текущем сезоне перед командой стоит задача улучшить прошлогодний результат и закрепиться в верхней части турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание. Однако для достижения этой цели клубу необходимо существенно улучшить качество игры и решить проблемы с составом.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» уверенно стартовал в новом сезоне чемпионата Франции, располагаясь в верхней части турнирной таблицы с шестью очками после двух матчей. Команда постепенно набирает обороты под руководством главного тренера Луиса Энрике, который в первых играх сезона демонстрирует свой фирменный подход к формированию состава.

В дебютном матче чемпионата парижане одержали минимальную победу в гостях над «Нантом» благодаря точному удару Витинья. В следующей игре на своём поле «ПСЖ» также с минимальным счётом переиграл «Анже» — единственный гол в матче забил Фабиан Руис, а Усман Дембеле не реализовал пенальти.

Тренерский штаб пока не форсирует события, постепенно подводя команду к оптимальному состоянию. Если в первом туре Энрике выпустил на поле смешанный состав, то во второй игре уже задействовал основной костяк команды. Это говорит о том, что тренер тщательно планирует нагрузку на игроков с прицелом на длинный сезон.

К сожалению для парижан, предстоящий матч против «Тулузы» пройдёт без двух важных игроков средней линии — травмированных Хвичи Кварацхелии и Сенни Маюлу. Это определённым образом скажется на игровых возможностях команды в центре поля.

Несмотря на не самый яркий футбол в первых матчах, «ПСЖ» остаётся одним из главных претендентов на чемпионский титул. Команда располагает внушительным составом, способным решать самые серьёзные задачи как во внутреннем первенстве, так и в еврокубках.

Очные матчи

В противостоянии «Тулузы» и «ПСЖ» доминирует парижский клуб — в 52 матчах команда одержала 33 победы при 9 победах «Тулузы» и 10 ничьих. Разница забитых мячей составляет 90:39 в пользу «ПСЖ».

В последних сезонах «ПСЖ» продолжает уверенно побеждать: в прошлом сезоне команды встречались трижды. Парижане выиграли в чемпионате со счётом 3:0, затем «Тулуза» неожиданно победила 3:1, а в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» взял реванш — 2:0.

