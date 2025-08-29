«Кремонезе» — «Сассуоло» 3:2. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 29 августа, «Кремонезе» переиграл «Сассуоло» в рамках 2-го тура Серии А. Голами за «Кремонезе» отличились Терраччано, Васкес и Де Лука, у «Сассуоло» забивали Пинамонти и Берарди. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции«

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Сассуоло 3:2 Голы: 1:0 Филиппо Терраччано (37'), 2:0 Франко Васкес (39'), 2:1 Андреа Пинамонти (65'), 2:2 Доменико Берарди (пенальти) (73'), 3:2 Мануэль Де Лука (пенальти) (90 + 3') Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Джузеппе Пеццелла, Филиппо Терраччано, Микеле Коллоколо, Варрен Бондо (Альберто Грасси, 67'), Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 75'), Франко Васкес (Давид Окереке, 75'), Алессио Дзербин (Романо Муссолини, 83'), Антонио Санабрия (Мануэль Де Лука, 83') Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Фали Канде, 46'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Даниэль Болока (Кристиан Вольпато, 46'), Неманья Матич (Эдоардо Яннони, 82'), Астер Вранкс (Лука Липани, 69'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера, 69'), Андреа Пинамонти, Доменико Берарди Предупреждения: Антонио Санабрия (6'), Джош Дойг (43'), Альберто Грасси (78'), Эдоардо Яннони (90 + 5')

90+6' И все на этом! В драматичном матче побеждает «Кремонезе». Успешно вышел на замену Романо Флориани, заработав пенальти в самой концовке игры. Стоит отдать должное и гостям, получилось у «Сассуоло» с 0:2 отыграться по ходу матча.

90+6' Не получается толком навал у «Сассуоло», хорошо мешают им игроки «Кремонезе».

90+5' Желтая карточка показана Ианнони.

90+4' Разбивают на паузы игру игроки «Кремонезе», затягивают время как могут хозяева.

90+3' Гооооол! 3:2. Де Лука в правый от себя угол мяч направил, угадал направление полёта мяча Мурич, но отбить мяч не сумел.

90+1' Пенальти в ворота «Сассуоло»! Сбили Флориани в штрафной площади гостей, Фадера это сделал.

90' Добавленное время 5 минут.

89' Де Лука вышел один на один под углом к воротам «Сассуоло», но выручил гостей Мурич, грамотно сократив дистанцию с нападающим хозяев.

88' Контр-атака «Сассуоло», Фадера пробовал прострелить в штрафную площадь «Кремонезе», но мяч в защитника угодил и на угловой улетел.

86' Оживились команды, много единоборств в эти минуты. Ищут оба коллектива удачу в атаке, но и про оборону не забывают.

84' Гол Окереке забивает ударом в упор. Флориани выиграл единоборство у Канде прежде чем переадресовать мяч нигерийскому нападающему «Кремонезе», но в последствии судья фол зафиксировал, и гол отменён.

82' Замены в составе «Кремонезе»: Дзербин и Санабрия ушли с поля, их заменили Де Лука и Флориани.

82' Замена у «Сассуоло»: вместо Матича вышел Ианнони.

78' Удается завладеть мячом игрокам «Кремонезе», но продвинуться далеко пока не получается, внимательны в оборонительных действиях футболисты «Сассуоло».

76' «Сассуоло» перевернув ход встречи продолжает владеть мячом, вновь приступая к конструированию позиционной атаки.

74' Замены в составе «Кремонезе»: вместо Вандепутте вышел Пайеро, а вместо Васкеса появился Окереке.

73' Гооол! 2:2. Берарди с левой ноги мяч точно в нижний угол уложил, угадал направление удара Аудеро, но до мяча не дотянулся.

72' Желтая карточка показана Грасси.

72' Пенальти в ворота «Кремонезе»! Фадеру сбил Терраччано в штрафной «Кремонезе».

71' Получилось отодвинуть игру от своих ворот «Кремонезе», но атака хозяев увязла в защитниках «Сассуоло».

69' Замены в составе «Сассуоло»: Фадера и Липани вышли на поле, заменили они Лорьенте и Вранкса.

68' Владение во втором тайме за «Сассуоло», 60 процентов времени мяч в ногах у игроков гостей.

67' Замена в составе «Кремонезе»: Грасси поменял Бондо.

66' Лорьенте пробил из-за пределов штрафной площади «Кремонезе», но промахнулся.

66' И вновь в позиционную атаку встают гости. «Кремонезе» глубоко в защиту сели.

63' Гоооол! Пинамонти технично завершил долгий розыгрыш мяча ударом с разворота. Вольпато тонкую проникающую передачу выполнил на Пинамонти, так, что защитник «Кремонезе» Баскиротто не дотянулся до мяча.

62' Затяжная позиционная атака «Сассуоло» заканчивается ошибкой в передаче, и теперь придётся потрудиться чтобы вернуть его под свой контроль гостям.

60' Успокоился темп игры. «Кремонезе» никуда не спешит, перекатывают мяч игроки хозяев поля с фланга на фланг.

58' Вандепутте отработал в обороне, прервав прорыв соперника.

56' Позиционная атака «Сассуоло», после пятиминутного отрезка атак «Кремонезе».

54' Дзербин подключил к атаке Коллоколо, прострел которого прервал один из защитников «Сассуоло», будет угловой подан «Кремонезе».

51' Дзербин бил из пределов штрафной площади «Сассуоло», но Мухаремович бросился под удар и заблокировал его.

50' Васкес бил из-за пределов штрафной площади «Сассуоло», несложным удар получился для Мурича.

49' Санабрия бил головой в упор, но Мурич успел вскинуть руки и величить площадь, мяч прямо во вратаря «Сассуоло» угодил.

48' Активно начался второй тайм, «Сассуоло» идёт в прессинг, «Кремонезе» приходится играть длинными передачами.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Сассуоло»: Вольпато заменил Болоку, а Канде поменял Доига.

45+2' Перерыв! В равной игре, буквально на пару минут взорвались футболисты «Кремонезе», и этого было достаточно чтобы на 2 мяча оторваться в счете.

45' Добавленное время 1 минута.

43' Желтая карточка показана Доигу.

43' Пинамонти технично обработал мяч после подачи с углового, нанес неотразимый удар, но мяч в перекладину ворот «Кремонезе» угодил.

43' Удар со штрафного Берарди в девятку летел, но Аудеро в красивом прыжке переправил мяч на угловой.

41' Пробуют встрепенуться «Сассуоло», вновь они в позиционной атаке, но внимательно в оборонительных действиях защитники хозяев действуют.

39' Гоооол! 2:0. Дзербин мяч в центре поля перехватил, переадресовал его Санабрии, и очень технично в штрафной площади «Сассуоло» разобрался нападающий «Кремонезе», сначала с Валюкевичем, а потом и с вратарём Муричем. Васкесу оставалось лишь протолкнуть мяч с ленточки ворот в абсолютно пустые ворота.

37' Гооол! 1:0. Вандепутте подал с угловго в центр штрафной площади «Сассуоло», где мяч голову Терраччано нашел, защитник хозяев очень метко мяч в дальний угол ворот Мурича направил.

35' Поджали гости хозяев, но сейчас мяч вновь под контролем «Кремонезе», теперь уже они выстраивают позиционную атаку и Вандепутте зарабатывает угловой.

33' Прострел в штрафную площадь «Кремонезе», Тарраччано выбил мяч на угловой, а Пинамонти был уже готов нанести удар.

32' Пинамонти упал в штрафной площади «Кремонезе», корчится от боли он, момент потенциально на пенальти, но главный арбитр матча Марко Гуида продолжил игру.

31' Пинамонти исхитрился пробить из пределов штрафной «Кремонезе», но Аудеро грамотно позицию выбрал и намертво мяч поймал в ближнем углу ворот.

29' Подача с углового в голову Пинамонти прилетела, скидывал вдоль ворот нападающий «Сассуоло», но там только защитники хозяев поля оказались.

28' Вранкс заработал первый угловой для «Сассуоло».

27' Досталось по голове Пинамонти в одном из верховых единоборств, но сможет он самостоятельно продолжить встречу.

25' Очередная затяжная позиционная атака «Сассуоло», на этот раз закончилась она положением вне игры у Берарди.

23' Темп игры совсем не высок пока, угроз воротам почти нет.

22' Долго разыгрывали мяч гости около штрафной площади «Кремонезе», пока Берарди не сфолил в атаке.

19' Дзербин бил из пределов штрафной площади «Сассуоло», но Доиг заблокировал удар.

17' «Сассуоло» стал больше владеть мячом, но в атаку они не спешат, разыгрывают мяч поперёк поля.

15' Дзербин в собственной штрафной площади уверенно оттёр от мяча Лорьенте.

13' Равная игра пока, поочередно команды владеют мячом играя за счет короткого паса.

11' Вандепутте пробил со штрафного, мяч стенку зацепил и на угловой улетел.

10' Мяч в руку Вранксу попал около линии штрафной площади «Сассуоло», будет опасный штрафной в пользу «Кремонезе».

9' Пинамонти пробил головой из пределов штрафной площади «Кремонезе», но удар получился не сильным и стал лёгкой добычей вратаря Аудеро.

8' Мяч под контролем «Сассуоло», потихонечку осваиваются гости на чужом поле, и переходят в позиционную атаку.

6' Желтая карточка показана Санабрии.

4' По левому флангу атаки «Сассуоло» устремился Доиг, но Дзербин не пропустил защитника гостей.

3' Пока больше мячом владеет «Кремонезе», но до угроз воротам гостей не доходит. Мяч по большей части в центре поля находится.

2' Спокойно начинается игра. Позиционная «Кремонезе», сменилась позиционной атакой «Сассуоло».

1' «Кремонезе» разыграл мяч с центра поля, поехали!

19:28 Команды появляются на поле, скоро матч начнется.

19:20 Матч пройдёт на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне, вмещающем 20 034 зрителя.

19:10 Главным арбитром матча будет Марко Гуида из Торре-Аннунциаты.

«Кремонезе»: Аудеро, Терраччано, Баскиротто, Бьянкетти, Пеццелла, Дзербин, Коллоколо, Васкес, Вандепутте, Бондо, Санабрия.

«Сассуоло»: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Дойг, Идзес, Болока, Вранкс, Матич, Берарди, Пинамонти, Лорьенте.

«Тигры» постараются сохранить прописку в элите. Кадровый ресурс для этого видится достаточным. При этом «Кремонезе» не проигрывал в 4 последних матчах. Причем в этих поединках команда пропустила всего 1 мяч. Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Тигры» переиграли «Милан» (2:1). До того команда в серии пенальти уступила «Палермо». А вот поединок с «Реджаной» завершился сухим паритетом. Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Тигры» в последних поединках вполне преуспевали. Команда блеснула в первом туре, и теперь намерена продолжить удивлять. Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной ничьей. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тигры» постараются продолжить набирать очки. Травмированных в команде нет.

«Чёрно-зелёные» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка Италии. Причем «Сассуоло» имеет достаточно надежные тылы. В пяти своих последних матчах команда трижды оставляла свои владения сухими. предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-зелёные» были биты «Наполи» (0:2). До того команда сумела обыграть «Катанзаро» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брестом» (1:1). При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

«Чёрно-зелёные» нынче выглядят не столь выгодно. Команда пока только привыкает к реалиям элитного дивизиона. При этом «Сассуоло» летом существенно изменился в кадровом виде. Зато на месте креативный Доменико Берарди. Команда уже больше двух лет не проигрывает кремонцам. Да и в нынешней диспозиции гости не собираются отсиживаться в обороне. Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре. Травмированных в команде нет.

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии B. В первом матче в Сассуоло победу одержал «Кремонезе» со счётом 4:1, в ответной игре в Кремоне, команды разошлись миром 1:1.

За всю историю команды сыграли 10 матчей. По 4 раза победили обе команды, в оставшихся 2 играх была зафиксирована ничья.

