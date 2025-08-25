Хозяева подошли к матчу после поражения от «Атлетика» Бильбао. Севильцы уступили 2:3. В предстоящем поединке «Севилья» будет пытаться наверстать упущенное и набрать первые очки в новом сезоне.
«Хетафе» уже ощутил вкус победы, выиграв у «Сельты» 2:0. Сегодня «горожане» наверняка настроены продолжить свой подъем. Однако сделать это будет непросто. Клубу не везет на протяжении четырех очных матчей — ничья и 3 поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом «Севилью» — 2.17 против 4.10.
- В этом прогнозе эксперты LiveSport предложили свои ставки на поединок.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Севильи» со счетом 1:0.
Трансляция матча
