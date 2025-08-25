1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
    «Севилья» — «Хетафе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Севилья Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В последнем матче 2-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Хетафе». Событие состоится 25 августа в 22:30 по мск.

    Хозяева подошли к матчу после поражения от «Атлетика» Бильбао. Севильцы уступили 2:3. В предстоящем поединке «Севилья» будет пытаться наверстать упущенное и набрать первые очки в новом сезоне.

    «Хетафе» уже ощутил вкус победы, выиграв у «Сельты» 2:0. Сегодня «горожане» наверняка настроены продолжить свой подъем. Однако сделать это будет непросто. Клубу не везет на протяжении четырех очных матчей — ничья и 3 поражения.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом «Севилью» — 2.17 против 4.10.

    • В этом прогнозе эксперты LiveSport предложили свои ставки на поединок.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Севильи» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

