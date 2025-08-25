В последнем матче 2-го тура испанской Примерыпримет. Событие состоится 25 августа в 22:30 по мск.

Хозяева подошли к матчу после поражения от «Атлетика» Бильбао. Севильцы уступили 2:3. В предстоящем поединке «Севилья» будет пытаться наверстать упущенное и набрать первые очки в новом сезоне.

«Хетафе» уже ощутил вкус победы, выиграв у «Сельты» 2:0. Сегодня «горожане» наверняка настроены продолжить свой подъем. Однако сделать это будет непросто. Клубу не везет на протяжении четырех очных матчей — ничья и 3 поражения.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом «Севилью» — 2.17 против 4.10.

В этом прогнозе эксперты LiveSport предложили свои ставки на поединок.

Искусственный интеллект уверен в победе «Севильи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.