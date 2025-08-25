«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 25 августа, «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в рамках 2-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Ливерпуль 0:1 Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Энтони Эланга, Энтони Гордон Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Флориан Вирц, Мохамед Салах, Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Доминик Собослаи, Уго Экитике, Коди Матес Гакпо

Ход игры

45+2' ВАР смотрится, на предмет красной карточки Гордону.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Желтая карточка Гордону показана. Подкатился он под Ван Дейка.

44' Желтая карточка показана Бёрну. Сбил он Салаха прерывая быструю атаку гостей.

41' Салах утонченный пас выдал в глубь штрафной площади хозяев, но партнёры не уловили мысль Мо, мяч выкатился за лицевую «Ньюкасла».

39' Триппьер подал угловой, Бёрн дотянулся до мяча головой, но сильно приложиться по мячу не позволила плотность опеки, мимо ворот в итоге мяч пролетел.

37' Продолжает «Ливерпуль» владеть мячом, «Ньюкасл» ошарашен.

35' Гооол! 0:1. Гравенберх нанёс неожиданный удар из-за пределов штрафной площади «Ньюкасла», Поуп оказался дезориентирован, хотя мяч в ближний вратарский угол попал, слишком быстро для вратаря ход событий развился.

34' И вновь отрезок с владением от «Ливерпуля», «Ньюкасл» в низкий блок сел.

32' Тонали убегал в контр-атаку, начал он искать партнёра для передачи, нашел его, но исполнить качественно пас не получилось, Бекер вновь прекрасно прочитал эпизод и сыграл на выходе.

31' «Ливерпуль» мяч под контроль взял, отодвигают они игру от своих ворот.

29' Прострел Эланги замыкал вновь Гордон, немного неудачно он по мячу ударил, мяч лёгкой добычей Бекера стал, но позиция удара была хорошей.

28' Барнс совершил классную подачу в штрафную «Ливерпуля», Гордон головой бил, но чуть выше перекладины гостей мяч пролетел.

25' Желтая карточка Конате показана. Переиграл его Гордон, пришлось руками соперника останавливать полузащитнику «Ливерпуля». Триппьер готовится разыграть стандарт.

24' Очередная подача в штрафную площадь «Ливерпуля», и фол в атаке Бёрн совершил.

22' «Ньюкасл» побольше владеет мячом, пробуют создавать угрозы с флангов хозяева, но пока в руках Бекера все прострелы заканчиваются.

21' Прострел Ливраменто вдоль ворот «Ливерпуля», Бекер уверенно сыграл и перехватил мяч.

19' Очень много единоборств, и мелких фолов. 7 — 3 по фолам в пользу «Ливерпуля» к 20-ой минуте.

17' Тонали исполнял штрафной, что-то среднее между ударом и прострелом у него получилось, неудачно.

16' Гордон зарабатывает штрафной с которого можно создать угрозу воротам «Ливерпуля».

15' Гравенберх дважды в обороне хорошо сыграл, сначала в отборе, а чуть позже прервал прострел с фланга.

13' Вирц бил из пределов штрафной площади «Ньюкасла», Поуп на месте, отбил он мяч на угловой.

12' Эланга пробовал разрезать оборону «Ливерпуля» проникающей за спины защитников передачей, но Бекер прочитал этот замысел, далеко вышел из ворот и подстраховал своих партнёров.

11' «Ньюкасл» не стесняется играть в лонг бол. «Ливерпуль» больше фокусируется на розыгрыше мяча.

10' Наэлектризована атмосфера внутри Сент-Джеймс Парк, каждой действие на поле трибуны пропускают через себя, выдыхая громкими возгласами.

8' Желтая карточка Гравенберху. Превзошёл он в жёсткости фола все предыдущие.

7' Пробуют иргоки «Ливерпуля» положить мяч вниз, сыграть в контроль. Вновь эти действия на фол «Ньюкасла» натыкаются.

5' Ещё один жесткий фол. Триппьер воткнулся в Вирца в центре поля. Пока без желтых карточек обходится главный арбитр матча.

4' «Ньюкасл» пока активнее смотрится, больше они в атаку идут, «Ливерпуль» только входит в игру.

2' Жоэлинтон снёс одного из игроков «Ливерпуля», жёстко он сыграл, будет штрафной в пользу гостей.

1' Высочайший темп игры на первых секундах. «Ньюкасл» заработал угловой благодаря действиям Эланги.

1' «Ливерпуль» начал с цента поля, поехали!

До матча

21:58 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

21:50 В Ньюкасл-апон-Тайне облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. На термометре 25 градусов.

21:40 Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» вмещающем 52 758 зрителей.

21:30 Главным арбитром матча будет Саймон Хупер из Суиндона.

Стартовые составы команд

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Бёрн, Ливраменто, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Гордон, Эланга, Барнс.

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, Ван Дейк, Керкез, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Гакпо, Салах, Экитике.

«Ньюкасл»

После 1-го тура в новом сезоне АПЛ «сороки» занимают 15-е место в таблице с одним баллом в копилке. «Ньюкаслу» еще предстоит борьба за еврокубки в нынешнем сезоне. Дело в том, что в прошедшем сезоне команда заняла 5-е место в таблице АПЛ с 66-ю очками в активе. «Ньюкасл» пробился в Лигу чемпионов. Команда попытается повторить прошлогодний результат. В прошлом туре АПЛ «сороки» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0). «Ньюкасл» не смог реализовать численное преимущество, ведь игрок «львов» получил красную карточку на 66-й минуте. До этого команда провела 6 товарищеских матчей. За этот отрезок «Ньюкасл» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью, забив 5 голов при 13-и пропущенных.

«Ньюкасл» будет грозой фаворитов и в этом сезоне. Команде этим летом удалось сохранить лидеров и точечно усилиться. «Ливерпулю» точно будет непросто в предстоящем матче. Несмотря на это, в следующем матче не сыграет лидер «сорок» Александер Исак, именно он является ключевым игроком в атаке, который решает моменты. Александер Исак и Джо Уиллок не примут участия в матче по причине травм.

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» удачно стартовали в нынешнем сезоне АПЛ. После 1-го тура «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице с 3 очками в активе. В нынешнем сезоне команда будет пытаться защитить титул чемпиона Англии. Прошлый сезон для «Ливерпуля» вышел очень удачным, а атака «мерсисайдцев» была просто превосходной. В прошедшем поединке команда уверенно обыграла «Борнмут» со счетом 4:2, забивая голы в каждом тайме. Матчем ранее «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии. До этого «мерсисайдцы» провели 5 контрольных поединков. За этот период «Ливерпуль» выиграл 4 раза при 1-м поражении от «Милана» (2:4). Команда также дважды обыгрывала «Атлетик» (4:1 и 3:2).

«Ливерпуль» здорово выступил в 1-м туре АПЛ. У команды замечательная атакующая линия, которая будет кошмарить соперников в чемпионате Англии. Стоит отметить, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил контракт с клубом и продолжит радовать болельщиков своей команды. Этот форвард наверняка сыграет ключевую роль в предстоящем матче. Из-за травм команде не смогут помочь Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Скэнлон и Уильямс.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 сыграли 3 матча. Дважды команды сошлись в рамках Английской Премьер Лиги, в Ливерпуле победили хозяева со счётом 2:0, в Ньюкасле команды разошлись миром 3:3. Ещё одна встреча состоялась в финале Кубка Английской Лиги на Уэмбли, победу одержал «Ньюкасл» 2:1.

За всю историю встреч команды сыграли 188 матчей. «Ливерпуль» победил в 93 играх, «Ньюкасл» победи 50 раз, оставшиеся 45 матчей завершились вничью.

