    Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 00:07
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
  • 23:44
    • Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026
  • 23:38
    • «Интер» всухую обыграл «Торино» в матче Серии А
  • 22:25
    • Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    «Интер» всухую обыграл «Торино» в матче Серии А

    «Интер» — «Торино»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Торино
    «Интер» одержал уверенную победу над «Торино» (5:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе миланской команды дублем отметился Маркус Тюрам, отличившись на 36-й и 62-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Алессандро Бастони на 18-й минуте, Лаутаро Мартинес на 52-й минуте и Анж-Йоан Бонни на 72-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Торино 5:0
    Голы: 1:0 Алессандро Бастони (18'), 2:0 Маркус Тюрам (36'), 3:0 Лаутаро Мартинес (52'), 4:0 Маркус Тюрам (62'), 5:0 Анж-Йоан Бонни (72') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Луис Энрике, 86'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 66'), Николо Барелла, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 79'), Лаутаро Мартинес (Анди Диуф, 79'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 67'), Petar Sucic Торино: Франко Израэль, Кристиано Бираги, Адам Масина, Сауль Коко, Никола Влашич (Закария Абухляль, 57'), Гвидас Гинейтис, Чезаре Казадей, Валентин Лацаро (Тино Анджорин, 79'), Джованни Симеоне (Че Адамс, 64'), Сириль Нгонж (Маркус Педерсен, 80'), Emirhan Ilkhan (Адриен Тамез, 58')

    В следующем матче Серии А «Интер» сыграет против «Удинезе» 31-го августа, а «Торино» встретится в тот же день с «Фиорентиной».

