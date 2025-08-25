«Интер» всухую обыграл «Торино» в матче Серии А

одержал уверенную победу над(5:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

В составе миланской команды дублем отметился Маркус Тюрам, отличившись на 36-й и 62-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Алессандро Бастони на 18-й минуте, Лаутаро Мартинес на 52-й минуте и Анж-Йоан Бонни на 72-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Торино 5:0 Голы: 1:0 Алессандро Бастони (18'), 2:0 Маркус Тюрам (36'), 3:0 Лаутаро Мартинес (52'), 4:0 Маркус Тюрам (62'), 5:0 Анж-Йоан Бонни (72') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Луис Энрике, 86'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 66'), Николо Барелла, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 79'), Лаутаро Мартинес (Анди Диуф, 79'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 67'), Petar Sucic Торино: Франко Израэль, Кристиано Бираги, Адам Масина, Сауль Коко, Никола Влашич (Закария Абухляль, 57'), Гвидас Гинейтис, Чезаре Казадей, Валентин Лацаро (Тино Анджорин, 79'), Джованни Симеоне (Че Адамс, 64'), Сириль Нгонж (Маркус Педерсен, 80'), Emirhan Ilkhan (Адриен Тамез, 58')

В следующем матче Серии А «Интер» сыграет против «Удинезе» 31-го августа, а «Торино» встретится в тот же день с «Фиорентиной».