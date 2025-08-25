Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»

одержал победу над(1:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Ойан Сансет на 66-й минуте с пенальти.

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетик — Райо Вальекано 1:0 Голы: 1:0 Ойан Сансет (пенальти) (66'), 1:1 Андрес Мартин (58'), 2:1 Prince Ampem (68') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 67'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс (Горка Гурусета, 80'), Алехандро Беренгер (Микель Весга, 88'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 88'), Мароан Саннади (Ойан Сансет, 46') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа (Оскар Трехо, 83'), Луис Фелипе, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Педро Диас (Фран Перес, 55'), Альваро Гарсия, Пате Сисс, Унаи Лопес (Херард Гумбау, 55'), Хорхе де Фрутос (Ранди Нтекья, 80'), Иси Паласон (Серхио Камельо, 80') Предупреждения: Андрей Рациу (22'), Унаи Лопес (23'), Альваро Гарсия (71'), Пеп Чаварриа (79'), Prince Ampem (72')

После этого матча «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 8-й позиции с 3 баллами в копилке.

В следующем туре Примеры «Атлетик» сыграет против «Бетиса» 31-го августа. «Райо Вальекано» встретится с «Барселоной» в тот же день.