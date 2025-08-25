1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
    Эдди Хау«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:25
    • Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
  • 20:36
    • Дубль Бровкина помог «Ак Барсу» обыграть СКА
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
    Все новости спорта

    Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»

    «Атлетик» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера Ла Лига Футбол Испании Атлетик Райо Вальекано
    «Атлетик» одержал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Ойан Сансет на 66-й минуте с пенальти.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетик — Райо Вальекано 1:0
    Голы: 1:0 Ойан Сансет (пенальти) (66'), 1:1 Андрес Мартин (58'), 2:1 Prince Ampem (68') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 67'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс (Горка Гурусета, 80'), Алехандро Беренгер (Микель Весга, 88'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 88'), Мароан Саннади (Ойан Сансет, 46') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа (Оскар Трехо, 83'), Луис Фелипе, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Педро Диас (Фран Перес, 55'), Альваро Гарсия, Пате Сисс, Унаи Лопес (Херард Гумбау, 55'), Хорхе де Фрутос (Ранди Нтекья, 80'), Иси Паласон (Серхио Камельо, 80') Предупреждения: Андрей Рациу (22'), Унаи Лопес (23'), Альваро Гарсия (71'), Пеп Чаварриа (79'), Prince Ampem (72')

    После этого матча «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 8-й позиции с 3 баллами в копилке.

    В следующем туре Примеры «Атлетик» сыграет против «Бетиса» 31-го августа. «Райо Вальекано» встретится с «Барселоной» в тот же день.

