Хет-трик Бьюкенена помог «Вильярреалу» обыграть «Жирону»

    «Ювентус» — «Парма». Онлайн, прямая трансляция
  21:58
    «Вильярреал» разгромил «Жирону» (5:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев хет-трик оформил Тейджон Бьюкенен, отличившись 16-й, 28-й и 64-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Николя Пепе на 7-й минуте и Рафа Марин на 25-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Вильярреал — Жирона 5:0
    Голы: 1:0 Николя Пепе (7'), 2:0 Тажон Бушанан (16'), 3:0 Рафа Марин (25'), 4:0 Тажон Бушанан (28'), 5:0 Тажон Бушанан (64') Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт (Ренато Вейга, 46'), Рафа Марин, Серхи Кардона, Тажон Бушанан, Сантьяго Комесанья (Томас Парти, 46'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 66'), Ереми Пино (Альберто Молейро, 70'), Николя Пепе (Илиас Акомах, 63'), Карл Этта Эйонг Жирона: Владислав Крапивцов, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Хоэль Рока, Янхель Эррера (Давид Лопес, 42'), Джон Солис (Иван Мартин, 71'), Виктор Цыганков (Ясер Асприлья, 78'), Кристиан Португес, Dawda Camara Sankhare (Тома Лемар, 46'), Vitor de Oliveira Nunes dos Reis, Hugo Rincon Предупреждения: Витор Рейс (53'), Сантьяго Моуриньо (56'), Ладислав Крейчи (59')

    После этого матча «Вильярреал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Жирона» — на последней 20-й позиции без набранных баллов.

