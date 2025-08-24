Де Брёйне дебютирует с голом, Мактоминей снова решает: «Наполи» переехал «Сассуоло»

Чемпионы Италии не стали откладывать подтверждение своего статуса. В первом туре Серии А команда Антонио Конте обыграла «Сассуоло» в Реджо-Эмилии со счётом 2:0. Голы оформили Скотт Мактоминей и Кевин Де Брёйне, для которого мяч со штрафного стал дебютным результативным действием в Серии А.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Наполи 0:2 Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (17'), 0:2 Кевин Де Брёйне (57') Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич, Филиппо Романья, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Фали Канде, 81'), Даниэль Болока, Лука Липани (Алиу Фадера, 73'), Доменико Берарди (Николас Пьерини, 90'), Андреа Пинамонти (Лука Моро, 90'), Арман Лорьенте (Andrea Ghion, 81'), Исмаэль Коне Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола, 90'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай (Antonio Vergara, 90'), Кевин Де Брёйне, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 82'), Лоренцо Лукка (Ноа Ланг, 82'), Маттео Политано (Давид Нерес, 76') Предупреждения: Лоренцо Лукка (46'), Доменико Берарди (56'), Исмаэль Коне (67'), Исмаэль Коне (79')

Антонио Конте обещал, что «Наполи» нового сезона будет строиться на дисциплине и классе. И уже в дебютной игре это стало очевидно. На поле команда вышла с привычной концентрацией, а главными действующими лицами стали новички и признанные лидеры.

Уже на 17-й минуте гости повели в счёте. Политано, один из тех, кто олицетворяет баланс между старым и новым «Наполи», выдал филигранный навес с правого фланга. Мактоминей влетел в штрафную, выиграл воздух и отправил мяч в сетку. Для шотландца это был классический эпизод прошлого сезона: движение без мяча, выбор позиции, хладнокровие. Он не раз решал судьбу матчей именно так, и новый футбольный год начался в том же стиле.

Скотт Мактоминей gettyimages.com

Мактоминей и дальше был в центре событий: сначала чуть не воспользовался ошибкой Пинамонти, затем перед самым свистком на перерыв угодил в перекладину дальним ударом. Он мог уйти в раздевалку с дублем, но даже одного точного удара хватило, чтобы обозначить разницу в классе.

Де Брёйне — сразу в историю

Главный дебютант вечера, Кевин Де Брёйне, вышел в стартовом составе и уже на первых минутах дал понять, что готов быть центральной фигурой. На 34-м году жизни бельгиец стал самым возрастным полевым игроком в истории «Наполи», начинавшим сезон в основе. И его влияние чувствовалось: разрезающие передачи, игра на команду, контроль темпа.

Свои огненные пять минут Де Брёйне получил после перерыва. На 57-й минуте он исполнил штрафной удар — простая подача превратилась в удар с подвохом: мяч перелетел всех и отскочил в сетку. Турини, голкипер «Сассуоло», явно запоздал с реакцией, и в тот момент весь «Мапей» услышал скандирование имени бельгийца.

Де Брёйне празднует гол gettyimages.com

Первый матч, первый гол, и сразу ощущение, что Конте действительно получил в распоряжение фигуру, способную менять ход сезона.

«Сассуоло» искал шансы, но не нашёл

Хозяева поля вышли без лишней робости. В первом тайме Пинамонти активно прессинговал и даже вынудил Мерета ошибиться на выходе, но мяч не попал в створ. Дойг пробивал — вратарь «Наполи» справился.

После перерыва подключался Берарди, но его удары также уходили мимо. Мухаремович отметился плотным выстрелом издали, но это было скорее напоминание, чем реальная угроза.

Ситуация окончательно осложнилась для «Сассуоло» на 79-й минуте: Исмаэль Коне получил вторую жёлтую за фол на Лукке и оставил команду в меньшинстве. На этом шансы хозяев спасти игру закончились.

Удаление Коне gettyimages.com

Контроль, зрелость и намёк на будущее

Игра «Наполи» выглядела зрелой. Команда контролировала ритм, переключала темп, уверенно держала мяч и редко давала сопернику пространство. Лукка в нападении пока оставил двойственное впечатление: много работы корпусом, полезные рывки вглубь, но моментов у него почти не было. Конте явно будет продолжать искать оптимальное сочетание, пробуя варианты с Лангом или даже Де Брёйне в роли ложной «девятки».

Для тренера этот матч был важен не только с точки зрения результата. «Наполи» должен был показать, что прошлогоднее скудетто не случайность и что в новом сезоне команда готова бороться на всех фронтах. Начало получилось именно таким: без паники, без надрыва, но с чётким сигналом — чемпионы остаются чемпионами.

«Наполи» стартует в Серии А с победы, которая одновременно и буднична, и символична. Буднична — потому что команда Конте взяла три очка спокойно, словно по расписанию. Символична — потому что в протоколе значатся именно те фамилии, вокруг которых строится будущее клуба: Мактоминей и Де Брёйне. В Реджо-Эмилии они задали тон сезону. Дальше ждут более серьёзные проверки, но первая репетиция пройдена: «Наполи» снова демонстрирует, что в Италии именно он задаёт правила игры.