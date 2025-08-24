Полузащитник «Балтики»: Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче

Полузащитникподелился мнением об игре своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(2:0).

«Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги.

Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше», — сказал Петров «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против ЦСКА 27-го августа в рамках группового этапа Кубка России.