    Полузащитник «Балтики»: Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Сочи
    Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мнением об игре своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

    Илья Петров — полузащитник «Балтики»
    Илья Петров — полузащитник «Балтики»

    «Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги.

    Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше», — сказал Петров «Матч ТВ».

  • Вчера

    • После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против ЦСКА 27-го августа в рамках группового этапа Кубка России.

