Морено — о поражении «Сочи»: Сегодня ничего не получилось

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(0:2).

«Сегодня ничего не получилось, соперник превзошел нас во всем. Это стоит признать. Хотелось бы взять на себя ответственность. Хочу донести до игроков, что они пока не показывают максимум.

Мы должны продолжать работать, до международного перерыва еще есть матчи. Было очень много брака в простых ситуациях как у Антона Зиньковского, так и у Мартина Крамарича. Мы все выглядели очень плохо», — сказал Морено «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м очком в активе. В следующей встрече южане сыграют против «Краснодара» 27-го августа в рамках Кубка России.