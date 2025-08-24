Масалитин: Пока «Локомотив» не готов к борьбе за золото

Известный в прошлом нападающийсчитает, что пока рано причислять московский «Локомотив» к числу фаворитов в борьбе за золотые медали.

«В матче с "Ростовом", например, "Локомотив" вел 2:0 и должен был спокойно доигрывать. Но такой счет очень скользкий. Понятно, что классная команда должна держать нить игры в своих руках, ногах и голове, не позволять сопернику владеть инициативой.

Сейчас поговаривают, что Баринов должен уехать в АЕК, значит, будут какие‑то перестройки. В том году, например, они тоже очень хорошо стартовали, были одними из претендентов на чемпионство, но провалили весеннюю часть. Я всё‑таки думаю, что пока футболисты "Локомотива" к чемпионству не готовы», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

В шестом туре «Локомотив» выигрывал у «Ростова» со счетом 2:0, но не удержал победу и сыграл вничью 3:3. Команда с 14 очками продолжает лидировать в таблице РПЛ.