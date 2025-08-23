«Зенит» сегодня будет настраиваться на победу. Питерцы довели свою безвыигрышную серию до четырех поединков. Это один из худших стартов для команды за последние годы. В прошлом туре хозяева добились ничьи 2:2 со «Спартаком» и набрали 6 очков.
«Динамо» имеет одну победу в пяти турах. Клуб набрал 5 очков, так что недалеко ушел от «Зенита». В прошлом туре гости не смогли набрать очки, так как уступили «Пари НН».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 1.26 и 11.1 соответственно.
- Эксперты LiveSport предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.
- По мнению ИИ, «Зенит» одержит победу над «Динамо» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мхч смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.