Матч шестого тура РПЛсостоится 23 августа в Санкт-Петербурге. Начало в 16:15 по мск.

«Зенит» сегодня будет настраиваться на победу. Питерцы довели свою безвыигрышную серию до четырех поединков. Это один из худших стартов для команды за последние годы. В прошлом туре хозяева добились ничьи 2:2 со «Спартаком» и набрали 6 очков.

«Динамо» имеет одну победу в пяти турах. Клуб набрал 5 очков, так что недалеко ушел от «Зенита». В прошлом туре гости не смогли набрать очки, так как уступили «Пари НН».

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 1.26 и 11.1 соответственно.

Эксперты LiveSport предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

По мнению ИИ, «Зенит» одержит победу над «Динамо» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мхч смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.