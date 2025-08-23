«Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «шмелей» голы записали на свой счет Серу Гирасси на 34-й минуте, Вальдемар Антон на 67-й минуте и Юлиан Брандт на 74-й минуте.
У «Санкт-Паули» отличились Андреа Унтонджи на 50-й минуте, Данел Синани на 86-й минуте с пенальти и Эрик Смит на 89-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Санкт-Паули — Боруссия Д 3:3
Голы: 0:1 Серу Гирасси (34'), 1:1 Андреа Унтонджи (50'), 1:2 Вальдемар Антон (67'), 1:3 Юлиан Брандт (74'), 2:3 Данель Синани (пенальти) (86'), 3:3 Эрик Смит (89') Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Адам Дзвигала (Коннор Меткалф, 77'), Аркадиуш Пырка (Манолис Салиакас, 77'), Эрик Смит, Джеймс Сэндс (Оладапо Афолаян, 87'), Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани, Матиас Перейра Лаж, Андреа Унтонджи (Абдули Сисей, 68'), Louis Oppie Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Филиппо Мане, Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 46'), Паскаль Грос (Салих Озкан, 87'), Серу Гирасси, Джоб Беллингем (Феликс Нмеча, 46'), Марсель Забитцер Предупреждения: Адам Дзвигала (22'), Рами Бенсебаини (26'), Эрик Смит (38'), Ян Коуту (65'), Марсель Забитцер (90 + 3') Удаление: Филиппо Мане (85')
В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» Д встретится с «Унионом» 31-го августа, а «Санкт-Паули» сыграет против «Гамбурга» 29-го числа.