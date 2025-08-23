В «Рому» перейдет молодой поляк

Джан Пьеро Гасперини — новый тренер «Ромы» Фото: globallookpress.com
По данным источника, римляне опередили конкурентов в борьбе за 20-летнего футболиста, предложив ему более выгодные условия контракта. Сам Циолковский также заявил о желании попробовать свои силы в Италии.
Сейчас идут последние согласования суммы трансфера между «Ромой» и «Легией». Он оценивается в 7 млн евро.
В прошлом сезоне Циолковский в 28 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 2028 года.