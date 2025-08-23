«Лион» разгромил «Метц» в матче Лиги 1

Три очка хозяева поля принесли точные удары Малика Фофаны, Корентена Толиссо и Адама Карабеца.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Метц 3:0
Голы: 1:0 Малик Мартен Фофана (25'), 2:0 Корентин Толиссо (30'), 3:0 Адам Карабец (83') Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата (Рубен Клюйверт, 86'), Мусса Ньякат, Абнер Винисиус (Николас Тальяфико, 74'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Павел Шульц (Адам Карабец, 74'), Корентин Толиссо (Khalis Merah, 75'), Малик Мартен Фофана (Афонсу Морейра, 86'), Жорж Микаутадзе Метц: Бенжамен Стамбули, Коффи Куао, Бубакар Траоре, Георгий Цитаишвили (Ибу Сане, 62'), Жан-Филипп Гбамин, Георгий Абуашвили (Morgan Bokele, 62'), Готье Эн, Ибу Сане, Brian Madjo (Идрисса Гейе, 80'), Urie-Michel Mboula (Альфа Амаду Туре, 41'), Jonathan Fischer Предупреждения: Бубакар Траоре (54'), Коффи Куао (82')
«Лион» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе «Метца» нет очков и последняя строчка.