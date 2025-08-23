Роберт Левандовский готов сыграть за «Барселону»

Форвардуспешно восстановился после травмы задней поверхности бедра левой ноги.

Нападающий может выйти на поле в матче второго тура Ла Лиги против «Леванте», который состоится 23 августа. Ранее ожидалось, что польский нападающий пропустит несколько недель и вернется к играм лишь в середине сентября, но он смог восстановиться быстрее.

Роберт Левандовский уже тренируется с командой и готов принять участие в ближайшей игре, хотя, вероятно, пока не выйдет в стартовом составе. В минувшем сезоне 36-летний нападающий сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.