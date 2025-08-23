1-й таймМанчестер Сити — ТоттенхэмОнлайн
    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 13:43
    • Роберт Левандовский готов сыграть за «Барселону»
  • 13:38
    • Фабрицио Романо: «Наполи» продвинулись в переговорах по трансферу Хейлунна
  • 12:56
    • The Sun: Жозе Моуриньо интересен клубу Английской Премьер-лиги
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
    Роберт Левандовский готов сыграть за «Барселону»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский успешно восстановился после травмы задней поверхности бедра левой ноги.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    Нападающий может выйти на поле в матче второго тура Ла Лиги против «Леванте», который состоится 23 августа. Ранее ожидалось, что польский нападающий пропустит несколько недель и вернется к играм лишь в середине сентября, но он смог восстановиться быстрее.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Роберт Левандовский уже тренируется с командой и готов принять участие в ближайшей игре, хотя, вероятно, пока не выйдет в стартовом составе. В минувшем сезоне 36-летний нападающий сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

