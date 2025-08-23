Кассьеррой интересуются в Мексике

Форвард петербургскогоможет продолжить карьеру в мексиканском

По данным издания 365Scores, российский клуб сам предложил этому клубу колумбийца за $ 10-12 млн. Сейчас «Монтеррей» рассматривает предложение от «Зенита».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Кассьерре со стороны европейских и бразильских клубов и о его желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

За «Зенит» 28-летний нападающий выступает с лета 2022 года, перебравшись из «Сочи». Всего он сыграл за команду 117 матчей, забил в них 47 мячей и сделал 21 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в € 10 млн.