Хюттер рассказал о состоянии новичка «Монако» Фати

Главный тренер «Монако»рассказал о текущей форме новичка командыи когда его можно будет увидеть на футбольном поле.

«В матче с "Лиллем" он не будет включен в заявку, однако Фати находится на правильном пути, и этим мы довольны. Он отлично влился в команду, о чем можно судить по его результатам на тренировках. После международного перерыва можно будет говорить об его включении в заявку.

В ходе последних четырех сезонов он неизменно пропускал первые туры из-за различных повреждений. Мы хотим защитить его, чтобы у Ансу была возможность показывать свою лучшую игру в будущем», — цитирует Хюттера сайт монегасков.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако»во втором туре Лиги 1 сыграет в гостях с «Лиллем». 22-летний Фати перешел в стан монегасков летом на правах аренды из «Барселоны».