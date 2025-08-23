«Арсенал» в первом туре ездил в Манчестер, где в посредственном поединке смог добыть боевые 3 очка, одолев 1:0 МЮ. «Лидс» на своем поле с тем же счетом выиграл у «Эвертона».
Таким образом, перед этой игрой обе команды имеют по 3 очка. «Арсеналу» нужно выиграть, чтобы приглушить критику после прошлого матча. «Лидс» также хочет победить, чтобы продолжить хорошее выступление после возвращения в АПЛ. При этом «канониры» выиграли последние 6 очных матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.33 на победу «Арсенала», 9.80 на победу «Лидса».
- Эксперты LiveSport предсказывают успех «Арсенала» и результативный поединок. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.
