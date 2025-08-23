1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Лидс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Арсенал» примет «Лидс» в матче второго тура английской Премьер-лиги, который состоится 23 августа в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Арсенал» в первом туре ездил в Манчестер, где в посредственном поединке смог добыть боевые 3 очка, одолев 1:0 МЮ. «Лидс» на своем поле с тем же счетом выиграл у «Эвертона».

    Таким образом, перед этой игрой обе команды имеют по 3 очка. «Арсеналу» нужно выиграть, чтобы приглушить критику после прошлого матча. «Лидс» также хочет победить, чтобы продолжить хорошее выступление после возвращения в АПЛ. При этом «канониры» выиграли последние 6 очных матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.33 на победу «Арсенала», 9.80 на победу «Лидса».

    • Эксперты LiveSport предсказывают успех «Арсенала» и результативный поединок. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект предлагает поставить на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры