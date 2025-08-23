Лондонскийприметв матче второго тура английской Премьер-лиги, который состоится 23 августа в 19:30 мск.

«Арсенал» в первом туре ездил в Манчестер, где в посредственном поединке смог добыть боевые 3 очка, одолев 1:0 МЮ. «Лидс» на своем поле с тем же счетом выиграл у «Эвертона».

Таким образом, перед этой игрой обе команды имеют по 3 очка. «Арсеналу» нужно выиграть, чтобы приглушить критику после прошлого матча. «Лидс» также хочет победить, чтобы продолжить хорошее выступление после возвращения в АПЛ. При этом «канониры» выиграли последние 6 очных матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.33 на победу «Арсенала», 9.80 на победу «Лидса».

Искусственный интеллект предлагает поставить на ничью 1:1.

Трансляция матча

