    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
    Акинфеев: В ЦСКА пришло время Кисляка, Глебова и Лукина

    РПЛ Футбол России ЦСКА
    Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о доверии главного тренера армейцев Фабио Челестини к молодым футболистам и не боязни ставить их в основной состав.

    Матвей Кисляк
    Матвей Кисляк

    «Сейчас Кисляк, Глебов и Лукин играют значимую роль, потому что, наверное, пришло их время. Не на 5–10 минут последних выходить или вообще не выходить на поле, а именно проявлять себя. И как они будут себя проявлять, от этого мы пляшем. И результат пляшет от этого. И тренер, наверно, доверяет им.

    Мы видим, что у Челестини нет никакой боязни выпускать того же Бандикяна с "Динамо" за пятнадцать минут до финального свистка. Понятно, обойма не такая большая, но думаю, что не каждый тренер бы рискнул выпустить Артема в игре с "Динамо" при счете 3:1. Пропусти второй, и в концовке будут качели. Я думаю, это большой плюс — такое доверие тренера; оно, как говорится, окрыляет людей.

    • Хоть и играют сейчас Кисляк, Глебов и Лукин. Но, с другой стороны, всё равно в обойме должны быть очень качественные футболисты, потому что у любого игрока бывают травмы. Есть Глебов, есть Кисляк, но не дай Бог что‑то случается с одним футболистом, кто будет играть на их месте?

    Должен играть такой же сильный футболист, который выйдет и заменит достаточно хорошо Кисляка и любого другого на поле. Нужна команда из 15–16 качественных сильных футболистов, тогда и делается результат большой», — рассказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас Акинфееву 39 лет, он всю карьеру провел в составе ЦСКА и является самым титулованным российским футболистом в истории. На его счету 23 трофея: 6 титулов чемпиона России, 8 побед в Кубке России, 8 — в Суперкубке и победа в Кубке УЕФА.

