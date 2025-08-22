2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
    Эктор Беллерин«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция
    ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Анже»: счет матча 1:0, обзор гола

    Лига 1
    ПСЖ на своем поле одержал победу над «Анже» (1:0) в матче 2-го тура французской Лиги 1.

    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ
    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник ПСЖ Фабиан Руис на 50-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Анже 1:0
    Голы: 1:0 Conor Tourish (28'), 2:0 Hans Mpongo (68'), 2:1 Dean Williams (77') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 66'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе, 77'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин, 81'), Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш, 67') Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми (Флоран Анен, 76'), Мариус Куркуль (Пьеррик Капелле, 46'), Лилиан Раолисоа (Emmanuel Biumla, 77'), Жордан Лефор, Карлан Аркус, Харис Белькебла, Яссин Белькдим (Lanroy Machine, 87'), Шериф Сидики (Джим Аллевина, 62'), Эстебан Леполь, Усман Камара Удаление: Junior Thiam (85')

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе. «Анже» — на 8-й позиции (3).

    В следующем поединке Лиги 1 парижане сыграют против «Тулузы» 30-го августа. «Анже» встретится с «Ренном» 31-го числа.

