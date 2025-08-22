ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил полузащитник ПСЖ Фабиан Руис на 50-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Анже 1:0
Голы: 1:0 Conor Tourish (28'), 2:0 Hans Mpongo (68'), 2:1 Dean Williams (77') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 66'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе, 77'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин, 81'), Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш, 67') Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми (Флоран Анен, 76'), Мариус Куркуль (Пьеррик Капелле, 46'), Лилиан Раолисоа (Emmanuel Biumla, 77'), Жордан Лефор, Карлан Аркус, Харис Белькебла, Яссин Белькдим (Lanroy Machine, 87'), Шериф Сидики (Джим Аллевина, 62'), Эстебан Леполь, Усман Камара Удаление: Junior Thiam (85')
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе. «Анже» — на 8-й позиции (3).
В следующем поединке Лиги 1 парижане сыграют против «Тулузы» 30-го августа. «Анже» встретится с «Ренном» 31-го числа.