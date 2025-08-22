Клаудиньо: Я очень хотел уйти из «Зенита»

Полузащитникобъяснил причины ухода изи выбора катарского клуба вместо возвращения на родину.

«Я очень хотел уйти. Я разговаривал с представителями „Фламенго“, и трансфер почти был согласован, но „Зенит“ меня не отпустил. Игра за „Фламенго“ или „Палмейрас“ дала бы мне больше возможностей попасть в сборную Бразилии. Я так думал. Говорят, что я хотел использовать интерес ко мне со стороны бразильских клубов, чтобы получить выгоднее контракт с „Зенитом“, но я действительно хотел вернуться. Российский клуб знал об этом, но не позволил мне уйти», — приводит слова игрока Flashscore.

По его словам, переговоры с «Палмейрасом» зашли в тупик: несмотря на предварительные договорённости, контракт так и не был подписан, а предложенные условия не устроили футболиста. В итоге, когда поступило предложение от «Аль-Садда», Клаудиньо попросил «Зенит» принять решение, которое будет выгодно обеим сторонам.

Он также отметил, что рассматривал вариант с «Сантосом», предложившим более высокую зарплату, чем «Палмейрас». Однако решающими стали позиция агента и условия катарского клуба.

Напомним, Клаудиньо перебрался в «Аль-Садд» в январе 2025 года. С тех пор он сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.