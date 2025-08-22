ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эшли ЯнгИх сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало
  • 07:52
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
  • 08:37
    • Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Монтеррее
  • 23:48
    • ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ
  • 23:10
    • «Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
    Клаудиньо: Я очень хотел уйти из «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Саудовская Про-Лига
    Полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо объяснил причины ухода из «Зенита» и выбора катарского клуба вместо возвращения на родину.

    Клаудиньо
    Клаудиньо

    «Я очень хотел уйти. Я разговаривал с представителями „Фламенго“, и трансфер почти был согласован, но „Зенит“ меня не отпустил. Игра за „Фламенго“ или „Палмейрас“ дала бы мне больше возможностей попасть в сборную Бразилии. Я так думал. Говорят, что я хотел использовать интерес ко мне со стороны бразильских клубов, чтобы получить выгоднее контракт с „Зенитом“, но я действительно хотел вернуться. Российский клуб знал об этом, но не позволил мне уйти», — приводит слова игрока Flashscore.

    По его словам, переговоры с «Палмейрасом» зашли в тупик: несмотря на предварительные договорённости, контракт так и не был подписан, а предложенные условия не устроили футболиста. В итоге, когда поступило предложение от «Аль-Садда», Клаудиньо попросил «Зенит» принять решение, которое будет выгодно обеим сторонам.

    Он также отметил, что рассматривал вариант с «Сантосом», предложившим более высокую зарплату, чем «Палмейрас». Однако решающими стали позиция агента и условия катарского клуба.

    Напомним, Клаудиньо перебрался в «Аль-Садд» в январе 2025 года. С тех пор он сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

