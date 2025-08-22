2-й таймОренбург — АхматОнлайн
    Ираклий Квеквескири«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
    Артета: Дьекереш готов, он полон энтузиазма

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о готовности форварда команды Виктора Дьекереша.

    Виктор Дьекереш
    Виктор Дьекереш

    «Являлось ли частью плана то, что в своей дебютной встрече Дьёкереш отыграл 60 минут? Это зависело от хода матча. В каждой игре есть разные испытания и возможности. Полагаю, предыдущая встреча требовала многого в плане физической подготовки, по ряду причин та игра стала открытой, мы решили, что на тот момент Дьёкерешу следовало покинуть поле, у нас в запасе был Кай Хаверц, который может перевернуть ход встречи.

    Готов ли Виктор сейчас? Да, готов. Он полон энтузиазма. На этой неделе он очень хорошо тренировался, он провёл у нас ещё одну неделю, Виктор выглядит здорово», — цитирует слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    Дьекереш стал игроком «Арсенала» в это летнее трансферное окно. «Канониры» отдали за футболиста 66 млн евро.

