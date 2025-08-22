Артета: Дьекереш готов, он полон энтузиазма

Главный тренервысказался о готовности форварда команды

«Являлось ли частью плана то, что в своей дебютной встрече Дьёкереш отыграл 60 минут? Это зависело от хода матча. В каждой игре есть разные испытания и возможности. Полагаю, предыдущая встреча требовала многого в плане физической подготовки, по ряду причин та игра стала открытой, мы решили, что на тот момент Дьёкерешу следовало покинуть поле, у нас в запасе был Кай Хаверц, который может перевернуть ход встречи.

Готов ли Виктор сейчас? Да, готов. Он полон энтузиазма. На этой неделе он очень хорошо тренировался, он провёл у нас ещё одну неделю, Виктор выглядит здорово», — цитирует слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Дьекереш стал игроком «Арсенала» в это летнее трансферное окно. «Канониры» отдали за футболиста 66 млн евро.