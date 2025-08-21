1-й таймШахтёр — СерветтОнлайн
    Артём Бондаренко «Шахтёр» «Шахтёр» — «Серветт». Онлайн, прямая трансляция
  20:28
  20:13
  14:39
  14:00
  11:18
    «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига конференций Футбол Англии Кристал Пэлас Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    21 августа в Лондоне на «Селлхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет норвежский «Фредрикстад» в матче финального раунда квалификации Лиги конференций. Начало игры в 22:00 мск.

    Лондонцы провели два поединка в новом сезоне, но успели пройти жесточайшую проверку. Сначала хозяева обыграли «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии, после чего добились нулевой ничьи с «Челси» в первом туре АПЛ.

    В еврокубки «Кристал Пэлас» попал благодаря победе в Кубке Англии над все тем же «Ман Сити». Так что «орлы» шли к Лиге конференций долго и приложили много усилий. Норвежским гостям не позавидуешь. Они проиграли в обоих матчах Лиги Европы против «Мидтъюлланна», тем самым показав, что не готовы к сильным соперникам.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у гостей нет шансов. Ставки на победу принимаются с котировками 1.11 и 21.0.

    • Эксперты LiveSport считают, что хозяев ждет крупный успех. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект решил удивить и поставить на нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

