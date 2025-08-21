Лондонцы провели два поединка в новом сезоне, но успели пройти жесточайшую проверку. Сначала хозяева обыграли «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии, после чего добились нулевой ничьи с «Челси» в первом туре АПЛ.
В еврокубки «Кристал Пэлас» попал благодаря победе в Кубке Англии над все тем же «Ман Сити». Так что «орлы» шли к Лиге конференций долго и приложили много усилий. Норвежским гостям не позавидуешь. Они проиграли в обоих матчах Лиги Европы против «Мидтъюлланна», тем самым показав, что не готовы к сильным соперникам.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у гостей нет шансов. Ставки на победу принимаются с котировками 1.11 и 21.0.
- Эксперты LiveSport считают, что хозяев ждет крупный успех. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.
- Искусственный интеллект решил удивить и поставить на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.