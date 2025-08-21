Кристал Пэлас — Фредрикстад. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Изначально «орлы» должны были играть в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Англии, но УЕФА отправил лондонцев на турнир рангом ниже из-за того, что у «Кристал Пэласа» и «Лиона», который тоже квалифицировался в ЛЕ, один и тот же владелец.

«Кристал Пэлас» уже успел выиграть Суперкубок Англии и в первом туре АПЛ сыграть вничью.

Последние матчи: в предыдущем матче «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Челиси» — 0:0.

Ранее подопечные Оливера Гласнера одержали победу над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 по пен.) в матче за Суперкубок Англии и проиграл в «товарке» «Аугсбургу» (0:1).

В 5 своих последних матчах команда выступает неровно — 2 победы, 2 ничьи и поражение. Разница мячей положительная — 9:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Кристал Пэлас» после неоднозначной предсезонки выглядит весьма достойно — победа над «Ливерпулем» по серии пенальти и ничья против «Челси» на старте АПЛ внушает оптимизм насчет перспектив «орлов» в дальнейшем.

Учитывая, что для «Пэлас» это дебют в полноценном еврокубке, то вряд ли лондонцы собираются сбавлять обороты.

«Фредрикстад»

Турнирное положение: У норвежской команды еврокубковый поход начался на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где «Фредрикстад» был безоговорочно бит датским «Мидтьюлланом».

В норвежском футболе сезон в самом разгаре и «Фредрикстад» занимает 8-е место в чемпионате, заработав 26 очков за 18 встреч.

Последние матчи: в предыдущем матче «Фредрикстад» отыграл неудачно, проиграв в ответном матче квалификации «Мидтъюланну» (0:2).

До этого норвежцы проиграли и в первой встрече датской команде на своем поле 1:3 и сыграли вничью в чемпионате страны против «Тромсе» (0:0).

«Фредрикстад» в 5 своих официальных поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фредрикстад» совсем не впечатляет своей игрой и готовность команды к еврокубковым баталиям продемонстрировали игры против «Мидтьюлланна».

Можно предположить, что команда из Норвегии будет пытаться сделать все возможное ради сенсации, но вероятность с учетом текущей формы команды крайне мала.

Статистика для ставок

«Фредрикстад» не может выиграть на протяжении 3 последних встреч

«Кристал Пэлас» еще ни разу не проиграл в официальных встречах

«Фредрикстад» пропускал в 9 из 10 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 8.40, а победа оппонента — в невероятные 24.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.

Прогноз: «Пэлас» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли лондонцы при своих трибунах будут рады минимальной победе и постараются разгромить своих оппонентов.

Ставка: Фора «Кристал Пэлас» (-2.5) за 1.82.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить на то, что команды начнут с места в карьер и забьют в первые 10 минут встречи

Ставка: Первый гол в первые 10 минут за 2.90