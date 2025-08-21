ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Кристал Пэлас» начнет путь в Лиге конференций с уверенной победы?

    Кристал Пэлас — Фредрикстад. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад»
    Дин Хендерсон
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фредрикстад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Фредрикстад

    Фредрикстад

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Изначально «орлы» должны были играть в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Англии, но УЕФА отправил лондонцев на турнир рангом ниже из-за того, что у «Кристал Пэласа» и «Лиона», который тоже квалифицировался в ЛЕ, один и тот же владелец.

    «Кристал Пэлас» уже успел выиграть Суперкубок Англии и в первом туре АПЛ сыграть вничью.

    Кристал Пэлас — Фредрикстад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем матче «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Челиси» — 0:0.

    Ранее подопечные Оливера Гласнера одержали победу над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 по пен.) в матче за Суперкубок Англии и проиграл в «товарке» «Аугсбургу» (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда выступает неровно — 2 победы, 2 ничьи и поражение. Разница мячей положительная — 9:7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» после неоднозначной предсезонки выглядит весьма достойно — победа над «Ливерпулем» по серии пенальти и ничья против «Челси» на старте АПЛ внушает оптимизм насчет перспектив «орлов» в дальнейшем.

    Учитывая, что для «Пэлас» это дебют в полноценном еврокубке, то вряд ли лондонцы собираются сбавлять обороты.

    «Фредрикстад»

    Турнирное положение: У норвежской команды еврокубковый поход начался на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где «Фредрикстад» был безоговорочно бит датским «Мидтьюлланом».

    В норвежском футболе сезон в самом разгаре и «Фредрикстад» занимает 8-е место в чемпионате, заработав 26 очков за 18 встреч.

    • Последние матчи: в предыдущем матче «Фредрикстад» отыграл неудачно, проиграв в ответном матче квалификации «Мидтъюланну» (0:2).

    До этого норвежцы проиграли и в первой встрече датской команде на своем поле 1:3 и сыграли вничью в чемпионате страны против «Тромсе» (0:0).

    «Фредрикстад» в 5 своих официальных поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фредрикстад» совсем не впечатляет своей игрой и готовность команды к еврокубковым баталиям продемонстрировали игры против «Мидтьюлланна».

    Можно предположить, что команда из Норвегии будет пытаться сделать все возможное ради сенсации, но вероятность с учетом текущей формы команды крайне мала.

    Статистика для ставок

    • «Фредрикстад» не может выиграть на протяжении 3 последних встреч

    • «Кристал Пэлас» еще ни разу не проиграл в официальных встречах

    • «Фредрикстад» пропускал в 9 из 10 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 8.40, а победа оппонента — в невероятные 24.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.

    Прогноз: «Пэлас» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли лондонцы при своих трибунах будут рады минимальной победе и постараются разгромить своих оппонентов.

    Ставка: Фора «Кристал Пэлас» (-2.5) за 1.82.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить на то, что команды начнут с места в карьер и забьют в первые 10 минут встречи

    Ставка: Первый гол в первые 10 минут за 2.90

