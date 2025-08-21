«Бранн» обыграл «АЕК Ларнаку», а «Мальме» разгромил «Сигму Оломоуц» в матчах квалификации ЛЕ

Завершились 2 первых матча финального раунда квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч «Бранн» одолел «АЕК Ларнаку» со счетом 2:1.

В составе кипрской команды единственный гол забил Кароль Ангельски на 16-й минуте.

У «Бранна» отличились Феликс Хорн Мюре на 20-й минуте и Йонас Торсвик на 90+3-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 27-го августа в 19:30 по мск.

В параллельном матче «Мальме» обыграл «Сигму Оломоуц» со счетом 3:0.

У шведской команды дублем отметился Сеад Хакшабанович, отличившись на 8-й и 43-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Лассер Йонсен на 90+2-й минуте с пенальти.

Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 19:30 по мск.