«Бранн» обыграл «АЕК Ларнаку», а «Мальме» разгромил «Сигму Оломоуц» в матчах квалификации ЛЕ

В одной из встреч «Бранн» одолел «АЕК Ларнаку» со счетом 2:1.
В составе кипрской команды единственный гол забил Кароль Ангельски на 16-й минуте.
У «Бранна» отличились Феликс Хорн Мюре на 20-й минуте и Йонас Торсвик на 90+3-й минуте.
Ответная игра между этими командами состоится 27-го августа в 19:30 по мск.
В параллельном матче «Мальме» обыграл «Сигму Оломоуц» со счетом 3:0.
У шведской команды дублем отметился Сеад Хакшабанович, отличившись на 8-й и 43-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Лассер Йонсен на 90+2-й минуте с пенальти.
Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 19:30 по мск.